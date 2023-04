Maserati GranTurismo Folgore premiata come Best Electric GT

La rivista Top Gear ha premiato l’elegante coupé a quattro posti, Maserati GranTurismo Folgore, che come sappiamo è la prima Maserati a disporre di un propulsore completamente elettrico. Superando molti altri importanti e noti concorrenti, il modello elettrico inaugurale del Tridente ha ricevuto un punteggio di nove su 10 nella sua prima prova su strada, con l’esperta giuria di Top Gear che ha commentato la sua vittoria dicendo: “Non tutti otterranno il gran turismo giusto come Maserati. Ha reinventato il packaging”.

“Con 750 CV da una configurazione a tre motori, è molto veloce, ma ha il telaio non solo per farcela, ma anche per guidare con la verve, la precisione e la conformità che desideri da una GT. Puoi percepire passione e talento nella Folgore” hanno dichiarato i giudici del premio.

In risposta al premio, il General Manager di Maserati North Europe, Peter Charters, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare i giudici di Top Gear che hanno votato per il nostro ultimo modello. Maserati è lieta di ricevere un riconoscimento così stimato per l’innovativa GranTurismo Folgore, il nostro prodotto iconico che sta portando la Casa del Tridente nel prossimo capitolo della sua ricca storia con nuove soluzioni di propulsione elettrica all’avanguardia.

Con un’autonomia da gran turismo fino a 450 km con una singola carica e la capacità di scattare da 0 a 100 km/h in uno sbalorditivo 2,7 secondi, lo status della Maserati GranTurismo Folgore si consolida come una delle auto stradali elettriche più capaci in il mondo. Questo premio è stato assegnato nel Regno Unito dove la nuovissima GranTurismo arriverà quest’estate in versione Modena e Trofeo, con motore V6 a benzina, mentre la versione Folgore sbarcherà in autunno.Vedremo dunque quella che sarà l’accoglienza nell’importante mercato auto inglese.