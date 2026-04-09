Stellantis: nel primo trimestre 2026 aumentano le vendite di auto in Europa

Il primo trimestre del 2026 si è concluso con un segnale positivo, anche se ancora misurato, per il mercato automobilistico europeo, che ha registrato una crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. In questo scenario, Stellantis ha mostrato un andamento più vivace della media, migliorando sia i volumi di vendita sia la propria presenza sul mercato nei principali Paesi del continente.

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Nel primo trimestre del 2026 Stellantis cresce in Europa e mostra segni di ripresa

Secondo Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer di Enlarged Europe, questi risultati confermano il rafforzamento del percorso avviato negli ultimi mesi dello scorso anno. La crescita del gruppo, ha spiegato, nasce da un piano di rilancio costruito attorno alle esigenze dei clienti, con una gamma studiata per offrire un equilibrio tra praticità, stile e varietà di motorizzazioni.

L’Italia si conferma uno dei mercati più forti per Stellantis. Nei primi tre mesi dell’anno le vendite sono aumentate del 6,7%, con un dato particolarmente significativo: i primi cinque modelli più venduti appartengono tutti al gruppo. A guidare la classifica c’è la Fiat Pandina, seguita da Jeep Avenger, Fiat Grande Panda, Citroën C3 e Leapmotor T03. Proprio Leapmotor si distingue anche nel comparto delle elettriche pure, dove occupa una posizione di leadership nel segmento BEV.

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Risultati solidi arrivano anche dalla Francia, dove Stellantis mantiene il primato di mercato nel trimestre con una quota vicina al 31% e ben cinque modelli presenti tra i dieci più venduti. In Germania la crescita è stata ancora più marcata: +15,2% rispetto all’anno precedente, con una quota salita al 12,7%, pari a un incremento di 1,2 punti percentuali.

A rafforzare il buon momento del gruppo contribuiscono anche i numerosi premi ottenuti dai suoi modelli dall’inizio dell’anno. Nel Regno Unito la Fiat Grande Panda è stata premiata ai Top Gear Electric Vehicle Awards 2026 come miglior acquisto per rapporto qualità-prezzo. In Francia, la Citroën ELO è stata scelta come Concept Car dell’Anno 2026.

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In Germania, la Abarth 500e ha conquistato per la decima volta il titolo di migliore mini car, mentre l’Opel Mokka GSE ha ottenuto il Golden Steering Wheel 2025 nella categoria delle piccole auto. A livello europeo, la Grande Panda ha ricevuto l’AUTOBEST CONQUEST Award per il design, mentre il Citroën C3 Aircross è stato eletto Best Users’ Car of Europe 2026. Il prossimo passaggio chiave sarà l’Investor Day del 21 maggio a Detroit, occasione in cui Stellantis presenterà il nuovo piano strategico.