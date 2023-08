Alfa Romeo ha chiesto ai suoi fan di usare l’Intelligenza Artificiale per immaginare la super car

Alfa Romeo sta per svelare il suo nuovo modello, una supercar con motore V6 che promette di essere una vettura innovativa e sorprendente. Nelle scorse ore la divisione australiana della casa automobilistica italiana ha lanciato una campagna di teaser sui suoi canali social, invitando i fan a immaginare il suo prossimo capolavoro prima della presentazione ufficiale, prevista per il 30 agosto. Il Biscione ha chiesto ai fan di mettere alla prova la loro immaginazione utilizzando il potere dell’intelligenza artificiale.

È già online il sito dedicato del brand con alcuni esempi per ispirare e motivare i fan. Tra questi troviamo supercar ribassate, grand tourer sexy, berline dal sapore retrò e persino un SUV coupé. I render possono essere realizzati inserendo 6 parole chiave, descrivendo il modello Alfa Romeo dei propri sogni e l’ambiente il fan si augura che il modello venga presentato. Chi desidera partecipare può commentare il post Instagram della casa automobilistica. Alfa Romeo Australia creerà i rendering generati dall’intelligenza artificiale sulla base degli invii di 6 parole e quindi condividerà i migliori risultati sul proprio profilo Instagram.

Ricordiamo che questa Alfa Romeo supercar sarà svelata il 30 agosto. Il suo nome dovrebbe essere quello di nuova Alfa Romeo 33, la vettura da cui trae ispirazione. L’auto dovrebbe avere molte cose in comune con la Maserati MC20 Cielo a partire dal telaio fino al motore che sarà il V6 da 3 litri ma con molti più cavalli. Nella futura supercar della casa automobilistica del Biscione questo motore sarà ibrido infatti verrà aggiunto un propulsore elettrico con la potenza complessiva che dovrebbe raggiungere o comunque sfiorare gli 800 cavalli. Per il resto sappiamo che l’auto sarà prodotta in edizione limitatissima forse di 33 unità e che il prezzo sarà davvero proibitivo, oltre 1 milione di euro.