Maserati richiama la MC20 Cielo per la mancanza di sigillante

Maserati MC20 Cielo è una delle supercar più esclusive e desiderate del momento, grazie al suo design elegante e aerodinamico, alla sua guida dinamica e al suo motore V6 da 630 cavalli. Tuttavia, la MC20 Cielo ha un difetto che potrebbe compromettere la sua sicurezza e la sua qualità: la mancanza di sigillante tra i componenti in fibra di carbonio e metallo del telaio del parabrezza.

Maserati ha deciso di richiamare 59 esemplari di MC20 Cielo per un problema dovuto al sigillante

Maserati ha scoperto il problema durante una verifica di qualità presso lo stabilimento di Modena, dove viene prodotta la MC20 Cielo. Il difetto è dovuto a un errore nel processo di assemblaggio, che ha causato una scarsa adesione tra i materiali del telaio del parabrezza. Questo potrebbe portare al distacco del telaio in caso di incidente, aumentando il rischio di lesioni per gli occupanti. Inoltre, il difetto rende la vettura non conforme allo standard federale di sicurezza degli Stati Uniti (FMVSS) n. 208, relativo alla protezione degli occupanti in caso di urto.

Per questo motivo, la Maserati ha deciso di richiamare 59 esemplari sono stati prodotti per gli Stati Uniti d’America tra l’8 settembre 2022 e il 3 luglio 2023, corrispondenti a tutti i veicoli venduti o in consegna nel paese. La Maserati sostituirà gratuitamente il telaio del parabrezza e il parabrezza stesso con dei nuovi pezzi correttamente sigillati. La riparazione richiederà circa quattro ore e sarà effettuata presso le concessionarie autorizzate Maserati.

Maserati ha informato l’ente statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) del richiamo a giugno 2023 e invierà una lettera ai clienti interessati entro il 24 settembre 2023. I clienti potranno anche verificare se la loro vettura è coinvolta nel richiamo tramite il sito web della Maserati, inserendo il numero di telaio (VIN) nella sezione Recall by VIN. La casa italiana non è a conoscenza di alcun incidente o infortunio causato dal difetto del suo modello.

La Maserati MC20 Cielo è una vettura che esprime al meglio la filosofia del marchio del tridente che ha deciso di puntare su lusso, tecnologia e sostenibilità per il suo futuro. Con il richiamo, la casa automobilistica del Tridente ancora una volta dimostra la sua attenzione alla qualità e alla sicurezza dei suoi prodotti e dei suoi clienti.