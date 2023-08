Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L ottengono i massimi punteggi nei crash test di IIHS

Jeep Grand Cherokee 2023 e Grand Cherokee L a tre file hanno ottenuto la valutazione TOP SAFETY PICK+ dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).Si tratta della valutazione più alta possibile assegnata dall’IIHS e si applica ai SUV Grand Cherokee 2023 costruiti dopo marzo di quest’anno e ai SUV Grand Cherokee L 2023 costruiti dopo maggio.

Jeep Grand Cherokee e Grand Cherokee L TOP SAFETY PICK+

“Il raggiungimento del punteggio di sicurezza più alto possibile da parte dell’IIHS è coerente con il ruolo della Jeep Grand Cherokee come il SUV più premiato della storia”, afferma Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “La singolare combinazione di tecnologia di sicurezza e capacità 4×4 in condizioni estreme della Grand Cherokee offre ai nostri clienti il ​​livello di sicurezza di guida che meritano. E con il fascino delle versioni a due e tre file, quella sicurezza di guida è disponibile per una fascia demografica di clienti più ampia”.

Jeep Grand Cherokee e la Grand Cherokee L del 2023 hanno ottenuto il punteggio “buono” – il punteggio più alto possibile – nei quattro test di resistenza agli urti richiesti per ottenere TOP SAFETY PICK+. La gamma Grand Cherokee 2023 è dotata di serie della tecnologia di frenata di emergenza automatica (AEB) chiamata dal marchio Jeep, avviso di collisione a tutta velocità con frenata attiva e rilevamento di pedoni/ciclisti. La gamma unica di telecamere e sensori del sistema ha soddisfatto la funzione diurna e notturna richiesta dall’IIHS per la designazione TOP SAFETY PICK +.

Se la funzione rileva un pedone o un ciclista e determina che una collisione frontale sembra imminente, – se il conducente risponde di conseguenza – attiverà i freni del veicolo. In determinate condizioni, il sistema è in grado di arrestare il veicolo. Il sistema del Grand Cherokee ha ottenuto una valutazione “avanzata” nelle valutazioni diurne da veicolo a pedone ed è stata classificata “superiore” – la valutazione IIHS più alta possibile – in condizioni notturne.

Una valutazione TOP SAFETY PICK + richiede anche un voto “accettabile” o “buono” nelle valutazioni dell’illuminazione IIHS, su tutte le finiture. Le configurazioni dei fari riflettenti Premium LED della gamma Grand Cherokee 2023 raggiungono una valutazione “accettabile” e migliora fino a “buono” se dotate di abbaglianti assistiti. La gamma di Jeep Grand Cherokee offre inoltre ai clienti oltre 110 funzionalità di sicurezza e protezione disponibili, tra cui l’Intersection Collision Assist e il Drowsy Driver Detection.

Il primo aiuta a rilevare i veicoli in avvicinamento da sinistra e da destra del conducente quando si avvicina a un incrocio. Se la collisione sembra imminente, il sistema emette avvisi acustici e visivi. Se il conducente non risponde, il sistema attiva automaticamente i freni del veicolo. Il rilevamento del conducente assonnato monitora il comportamento coerente con quello di un conducente assonnato, come la deviazione dalla corsia. Quando vengono raggiunte determinate soglie, il sistema risponde con avvisi acustici e/o visivi affinché il conducente accosti.

“In Jeep, non ci accontentiamo di riposare sugli allori come marchio di SUV per eccellenza”, afferma Morrison. “Quando possibile, cerchiamo di sfruttare la tecnologia avanzata per migliorare l’esperienza di proprietà dei nostri clienti”.