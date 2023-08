Fiat Pulse S-Design e Abarth Pulse 2024 debuttano ufficialmente

Fiat continua apportare novità interessanti nell’importante mercato brasiliano. La casa automobilistica torinese ha annunciato nelle scorse ore una novità molto interessante: il Fiat Pulse S-Design. Questo modello, che rappresenta il primo SUV di Fiat lanciato in Brasile e il primo SUV di Abarth a livello globale, svela le sue novità nella gamma 2024.

Il costruttore torinese, forte della sua leadership nel mercato brasiliano, ha presentato con orgoglio la nuova versione S-Design. Questa aggiunta conferisce al modello un tocco di raffinatezza ulteriore, caratteristica chiave della sua proposta. Parlando dell’Abarth Pulse 2024, invece, notiamo subito le sue innovazioni in termini di design interno e l’opzione di nuovi cerchi da 18”, conferendo un aspetto ancor più sportivo.

Fiat Pulse S-Design: il brand ha svelato una nuova versione del SUV brasiliano

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America, ha detto che il lancio del Pulse ha rafforzato ulteriormente la posizione di Fiat nel settore. Grazie alla sua combinazione di design, prestazioni, tecnologia e sicurezza, il Pulse ha raggiunto un successo straordinario nel competitivo mondo dei SUV.

Il ritorno di Abarth in Brasile, insieme alla nuova versione S-Design e alle novità del model year 2024, fanno di questo modello una scelta ancora più affascinante per il pubblico brasiliano.

Il concetto di S-Design, nato in Italia, ha come obiettivo principale quello di esaltare il design e la sportività dei modelli dell’azienda. Essendo già una feature distintiva per modelli come Argo, Cronos e Toro, il Fiat Pulse lo accoglie offrendo una dimensione di eleganza e sofisticazione.

Dettagli come il logo Fiat scuro, le calotte degli specchietti retrovisori esterni nere, i cerchi scuri da 16” e altro ancora, evidenziano la cura estetica del produttore torinese. Ma non è tutto: la versione S-Design offre anche tecnologie avanzate, tra cui un sistema di infotainment con display da 10.1 pollici con GPS integrato, caricatore wireless per smartphone compatibili e sensori di parcheggio.

Novità anche per il SUV sportivo dello Scorpione

E parlando di Abarth, il primo SUV dello Scorpione presenta una rinnovata raffinatezza. Questo veicolo, prodotto nello stabilimento Stellantis di Betim (MG), ha segnato il ritorno del marchio in Brasile, e non a caso è stato eletto “Miglior Acquisto” dalla rivista Quatro Rodas nella categoria “Sportive fino a 350 CV”.

L’Abarth Pulse 2024 si impreziosisce con nuovi dettagli come il pannello scuro con rifiniture in pelle, aumentando ulteriormente il livello di premium nel design interno.

Infine, per chi si chiede dei costi di questi gioielli automotive, ecco i prezzi del Pulse per il modello dell’anno 2024: