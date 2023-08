Ferrari 296 GT3: doppio successo conquistato nel motorsport

Nell’ambito del motorsport, Ferrari si impone con autorevolezza, manifestando la sua essenza e qualità. Questo mese, il brand di Maranello ha dimostrato una prestazione senza pari con la sua ultima creazione, la Ferrari 296 GT3, conquistando vittorie sia nel GT World Challenge America che nel campionato DTM.

Focalizziamoci sul GT World Challenge America, l’evento principale si è svolto a Road America, con il team Conquest Racing al comando. La squadra ha scelto per la competizione la 296 GT3, pilotata da Manny Franco e Alessandro Balzan.

Ferrari 296 GT3: la nuova auto da corsa di Maranello dimostra le sue potenzialità in pista

Grazie a una perfetta gestione delle corse e a strategie ben studiate, Franco e Balzan hanno suggellato due trionfi consecutivi. Franco, nativo di Milwaukee, ha mostrato la sua superiorità sin dall’inizio mentre Balzan ha aumentato ulteriormente il loro vantaggio. L’epilogo di queste gare ha visto la più recente auto da corsa del costruttore modenese salire per la prima volta sul gradino più alto del podio in Nord America.

Ma non finisce qui: nel corso del weekend, la Ferrari 296 GT3 ha ottenuto due pole position consecutive. Nonostante una penalità inflitta in pit-lane, l’equipaggio di Conquest Racing ha dimostrato determinazione, confermando la sua posizione dominante nella competizione. Questi risultati proiettano il team in una posizione di rilievo nella classifica generale.

Tuttavia, in questo weekend straordinario, una menzione particolare va al DTM: Jack Aitken, al volante della 296 GT3 del team Emil Frey Racing, ha trionfato sul Lausitzring. Il britannico, ex pilota di Formula 1, non solo ha ottenuto la sua prima vittoria nel DTM con la nuova vettura di Maranello, ma ha anche stabilito il giro più veloce, nonostante le sfide presentate dalle alte temperature e una feroce concorrenza. Thierry Vermeulen, compagno di squadra di Aitken, ha ottenuto un posto nella top ten in entrambe le gare.