Ferrari 812 Competizione: adesso produce 866 CV grazie a Novitec

La Ferrari 812 Competizione rappresenta l’apice delle auto sportive con motore anteriore prodotte dal marchio di Maranello. Ma quando pensi che questa supercar non possa migliorare ulteriormente, Novitec entra in gioco, perfezionando e potenziando ulteriormente questa meraviglia.

Ferrari ha sempre sottolineato l’importanza della potenza pura, e Novitec non fa eccezione. Con il suo impianto di scarico ad alte prestazioni (disponibile anche in una variante placcata in oro), la potenza massima del motore V12 aspirato da 6.5 litri viene aumentata a ben 866 CV. E non è solo una questione di numeri: il sound di scarico si trasforma, evocando una sinfonia ancora più avvolgente.

Ferrari 812 Competizione: Novitec presenta la sua versione personalizzata

Il connubio tra Ferrari e Novitec va oltre la semplice potenza. Un esempio sono i cerchi. Il tuner, in collaborazione con il produttore americano Vossen, ha creato dei cerchi forgiati hi-tech su misura. L’installazione di cerchi da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore accentua ulteriormente il profilo affilato della 812 Competizione. Questa combinazione di pneumatici e cerchi è ottimizzata con molle sportive Novitec, calibrate per garantire una maneggevolezza ancora più agile.

Ma cosa succede quando si incontra un dosso o una rampa? Grazie al sistema Front Lift sviluppato dal preparatore, con un semplice tocco, è possibile alzare la parte anteriore del bolide di 40 mm, prevenendo qualsiasi contatto indesiderato con il suolo.

L’esperienza Novitec però non si ferma all’esterno. Interni esclusivi, realizzati con maestria secondo le richieste specifiche del proprietario, elevano ulteriormente la Ferrari 812 Competizione. Che si tratti di pelle, Alcantara o fibra di carbonio, le possibilità sono praticamente infinite.

E, tornando alla potenza, non dobbiamo dimenticare il contributo significativo fornito dalla sostituzione dei catalizzatori di serie con elementi isolati da 100 celle. Anche questi possono essere ordinati con placcatura in oro 999. Il risultato? Un aumento di potenza di 36 CV rispetto all’impianto di scarico di serie.

Concludendo, la 812 Competizione è già di per sé un capolavoro meccanico. Ma con gli interventi di Novitec, diventa qualcosa di ancora più speciale, unendo le prestazioni da brividi del cavallino rampante con dettagli esclusivi che solamente un grande tuner come Novitec può offrire.