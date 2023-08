Jeep richiama 340.000 Compass, Grand Cherokee e Wagoneer

Jeep, il famoso marchio americano di fuoristrada che fa parte del gruppo Stellantis, ha annunciato il richiamo di circa 340.000 veicoli in Nord America per risolvere alcuni problemi tecnici che potrebbero compromettere la sicurezza e il funzionamento dei modelli Compass, Grand Cherokee e Wagoneer. Il richiamo riguarda diverse annate e versioni di questi modelli, che presentano difetti diversi tra loro.

Jeep Compass ha un problema con il quadro strumenti quando i modelli Grand Cherokee e Wagoneer necessitano di una correzione per la telecamera posteriore

Il più espansivo dei due richiami ha un impatto su 181.999 modelli Jeep Compass costruiti per gli anni modello 2022 e 2023 tra il 17 febbraio 2021 e il 26 luglio 2023. In questo caso, Jeep afferma che potrebbero essere stati costruiti con un modulo di controllo del corpo programmato in modo errato, il che significa che la luce nera del quadro strumenti potrebbe non offrire possibilità di regolazione.

Il secondo richiamo emesso da Jeep ha un impatto su 162.713 veicoli negli Stati Uniti. Si tratta di modelli Jeep Grand Cherokee 2022-2023 costruiti dal 17 maggio 2021 al 4 agosto 2023, modelli Jeep Grand Cherokee L 2021-2023 costruiti dal 3 dicembre 2020 al 4 agosto 2023 e modelli Jeep Wagoneer 2022-2024 /Modelli Grand Wagoneer prodotti tra il 24 febbraio 2021 e il 4 agosto 2023.

Jeep ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti o feriti causati da questi problemi, ma ha deciso di richiamare i veicoli per precauzione e per garantire la sicurezza dei clienti. Jeep invierà una lettera ai proprietari dei veicoli interessati, invitandoli a portare i loro veicoli presso le concessionarie autorizzate per effettuare le riparazioni necessarie senza alcun costo. La casa automobilistica americana informerà i proprietari del richiamo il 3 ottobre 2023 e istruirà loro a portare i veicoli presso i concessionari dove il software CVPAM verrà aggiornato gratuitamente. Il richiamo riguarda anche 1.114 CVPAM venduti da Mopar.