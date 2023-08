Qualcuno ha comprato questa Ferrari 500 Mondial Spider distrutta per 1,9 milioni di dollari

Ferrari 500 Mondial Spider è una delle auto più rare e preziose della storia del Cavallino Rampante. Si tratta di una vettura da competizione prodotta tra il 1953 e il 1956, in soli 29 esemplari, di cui solo 13 con la carrozzeria spider realizzata da Pinin Farina. La 500 Mondial Spider deve il suo nome al fatto che montava un motore quattro cilindri da 2 litri, derivato da quello che aveva portato Alberto Ascari a vincere due titoli mondiali di Formula 1 nel 1952 e nel 1953. La potenza era di circa 170 CV, sufficienti per spingere la leggera vettura a oltre 240 km/h.

Una Ferrari 500 Mondial Spider gravemente danneggiata venduta a cifra record

Ferrari 500 Mondial Spider ha partecipato a numerose gare in tutto il mondo, ottenendo diversi successi e podi. Tra i piloti che l’hanno guidata, ci sono stati nomi illustri come Phil Hill, Richie Ginther, Umberto Maglioli e François Picard. Alcune vetture sono state vendute a clienti privati, che le hanno usate sia in pista che su strada. Tra questi, c’è stato anche il famoso attore James Dean, che possedeva una 500 Mondial Spider di colore blu con il numero 235.

Ora, una di queste rarissime Ferrari è stata venduta all’asta da RM Sotheby’s per la cifra record di 1,9 milioni di dollari. Questa auto fu la seconda Mondial costruita (con numero di telaio 0406MD) dei 13 esemplari con carrozzeria spider Pinin Farina. Inoltre, la vettura ha partecipato a corse prestigiose, tra cui la Mille Miglia, la Targa Florio e il Gran Premio d’Italia dal 1954 al 1965. Il motore della 500 Mondial era un motore a quattro cilindri in linea da 2,0 litri preso da un’auto di F1. Il quattro cilindri è stato sviluppato con l’ingegnere italiano Aurelio Lampredi negli anni ’50.

Nel 1958, l’auto fu esportata negli Stati Uniti e cinque anni dopo ricevette un V8 americano sotto il cofano. Ma tra il 1963 e il 1965 la Mondial si schiantò e subì grossi danni a causa di un incendio. Nel 1978, l’auto fu venduta a Walter Medlin e fu conservata per 45 anni nelle sue condizioni danneggiate dalla gara.

Nonostante questo, la Ferrari 500 Mondial Spider ha suscitato l’interesse di molti appassionati e collezionisti, che hanno partecipato all’asta organizzata da RM Sotheby’s. Il prezzo di partenza era di 500 mila dollari, ma dopo una lunga battaglia tra i vari offerenti, la vettura è stata aggiudicata per ben 1,9 milioni di dollari. Si tratta di una cifra molto alta per una vettura così rovinata, ma che testimonia il valore storico e affettivo di questa Ferrari.

Il nuovo proprietario avrà ora il compito di restaurare la vettura e riportarla al suo antico splendore. Per farlo, dovrà spendere probabilmente altri milioni di dollari e affidarsi a esperti restauratori. Tuttavia, una volta terminato il lavoro, potrà godersi una delle Ferrari più belle e rare mai prodotte, capace di far sognare gli appassionati di tutto il mondo.