Fiat Pulse 2024 avrà anche la versione S-Design

Fiat Pulse 2024 inizierà ad arrivare nelle concessionarie del marchio torinese in Brasile nelle prossime settimane con alcune novità interessanti. La più importante sarà indubbiamente il debutto della versione S-Design. Questa versione utilizzerà un motore 1.3 Firefly e cambio automatico CVT. Il motore ha 98 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,2 kgfm a 4.250 giri/min se alimentato a benzina. Mentre a etanolo la potenza è di 107 CV a 6.250 giri/min e una coppia di 13,4 kgfm a 4.000 giri/min. Il cambio può essere manuale a cinque marce o automatico CVT che simula sette marce virtuali.

La versione S-Design sarà una delle novità più importanti che vedremo nella gamma di Fiat Pulse 2024

Il kit S-Design aggiunge al SUV cerchi in lega da 16″ oscurati, loghi Fiat e Pulse oscurati, tetto nero bicolore, badge S-Design, Skid Plate anteriore e posteriore in grigio, portapacchi con finitura grigia, specchietto retrovisore in Vulcan Black e finitura che unisce i fari in nero lucido. I principali elementi di serie di Fiat Pulse S-Design 2024 sono lo sterzo elettrico, quattro airbag (due anteriori e due laterali, controlli di trazione e stabilità, ramp start assistant, TC+, sensori di parcheggio posteriori, monitoraggio della pressione dei pneumatici (iTPMS), caricabatterie wireless, Keyless Entry’n Go, climatizzatore automatico e digitale, cluster TFT 3,5” con computer di bordo e pilota automatico e limitatore di velocità.

Avrà anche un sistema multimediale con schermo da 10,1 pollici con sistema di navigazione GPS integrato, Apple CarPlay e Android Auto con connessione wireless. Ricordiamo che le altre versioni del SUV che saranno proposte sul mercato nella gamma 2024 sono: Drive 1.3 Manual, Drive 1.3 CVT, S-Design 1.3 CVT, Audace Turbo 200 CVT e Impetus Turbo 200 CVT. Fiat Pulse è il primo SUV di Fiat prodotto e sviluppato in Brasile. Questo modello ha registrato fin da subito ottimi risultati di vendita. Sul mercato è stata anche lanciata una versione Abarth.