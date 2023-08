Ferrari Roma: Tailor Made realizza un esemplare che omaggia il Tour de France

Ferrari non dimentica di onorare il suo patrimonio sportivo, soprattutto in competizioni storiche come il Tour de France. Il modello in questione, una Ferrari Roma, è stato personalizzato grazie al programma Ferrari Tailor Made, sfoggiando il Tricolore francese sia negli interni che negli esterni.

Distinguendosi per una distintiva tonalità di azzurro chiaro, la livrea di questa Roma è impreziosita da strisce da corsa rosse, bianche e blu che attraversano cofano, tetto e parte posteriore, in un chiaro omaggio alla bandiera francese.

Ferrari Roma: ecco la supercar con la livrea dedicata al Tour de France

A completare il design, la supercar presenta adesivi sportivi con il numero 4 sui parafanghi anteriori. Mentre i cerchi a cinque razze e i freni con pinze gialle sono rimasti inalterati.

L’abitacolo rivela una scelta cromatica audace: il sedile del guidatore, avvolto in pregiato cuoio Frau Cremisi, contrasta vivacemente con il Frau Blu Notte del sedile del passeggero, entrambi impreziositi da bordature bianche. Al centro, l’attenzione viene catturata da un raffinato inserto in legno che circonda il selettore della trasmissione mentre il vano portaoggetti sembra rivestito in tessuto.

Sotto il cofano c’è un V8 biturbo da 620 CV

Passando alla meccanica, la Ferrari Roma monta un motore V8 biturbo da 3.9 litri, capace di erogare 620 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima. La potenza viene inviata all’asse posteriore attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

Secondo i dati ufficiali forniti dal brand, la vettura impiega 3,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 9,3 secondi da 0 a 200 km/h. La velocità massima è invece di oltre 320 km/h.

Parlando del Tour de France, evento che ha avuto luogo tra il 1899 e il 1986, le vetture di Ferrari erano una presenza costante sul podio dei vincitori. Il marchio di Maranello si è aggiudicato la vittoria ben 13 volte tra il 1951 e il 1986, con la Ferrari 250 in molteplici versioni.

Da sottolineare che non è la prima volta che il costruttore modenese rende omaggio a questa storica gara. Nel 2015, la presentazione della Ferrari F12tdf ha visto il nome “Tour de France” diventare parte integrante della sua denominazione.