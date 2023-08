Stellantis conferma che punterà forte sulle auto elettriche in Europa e negli USA

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha confermato le sue ambizioni di elettrificazione delle vendite nel mercato europeo e in quello statunitense. Il gruppo guidato da Carlos Tavares ha infatti annunciato di voler raggiungere il 100 per cento del mix di vendite di auto elettriche in Europa entro il 2030 e il 50 per cento negli USA entro lo stesso anno. Lo ha ribadito nelle scorse ore il numero uno del gruppo automobilistico l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Carlos Tavares ha confermato nelle scorse ore il futuro elettrico di Stellantis in Europa e USA

Per realizzare questi obiettivi, Stellantis sta investendo in nuovi modelli elettrici e ibridi, in nuove piattaforme modulari e scalabili, in nuove batterie ad alta densità energetica e in nuove tecnologie di ricarica rapida. Stellantis prevede di lanciare oltre 40 modelli elettrificati entro il 2025, tra cui le versioni a zero emissioni dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati e Peugeot.

Stellantis sta anche lavorando per garantirsi una fornitura sicura e sostenibile di litio, il materiale chiave per le batterie delle auto elettriche. Il gruppo ha infatti investito in CTR, una società americana specializzata nella produzione di litio a basse emissioni, che sfrutta il calore e l’acqua salata provenienti dal sottosuolo. L’investimento fa parte della strategia di Stellantis per proteggere il pianeta e il futuro della sua azienda.

Stellantis ha inoltre annunciato di voler diventare un leader mondiale nel mercato delle auto elettriche, offrendo una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti. Il gruppo ha infatti l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2038, contribuendo così alla lotta contro i cambiamenti climatici. Il gruppo automobilistico ha anche sottolineato la sua responsabilità sociale verso i suoi dipendenti, i suoi clienti e le sue comunità. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi a proposito del futuro elettrico del produttore automobilistico.