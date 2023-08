Stellantis investirà oltre 100 milioni di dollari nel litio a basse emissioni

Stellantis investirà oltre 100 milioni di dollari per sviluppare il progetto Hell’s Kitchen di Controlled Thermal Resources (CTR), il più grande progetto geotermico al litio con una capacità totale di produrre fino a 300.000 tonnellate di idrossido di litio equivalente all’anno. Stellantis NV e Controlled Thermal Resources Holdings Inc. (CTR) hanno annunciato oggi questo importante investimento. Il litio prodotto a Hell’s Kitchen contribuirà a rendere i veicoli Stellantis BEV idonei per gli incentivi ai consumatori ai sensi dell’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti.

Stellantis sta investendo oltre $ 100 milioni per promuovere lo sviluppo di un progetto geotermico al litio in California

Inoltre, le società hanno ampliato il contratto di fornitura originario. Ora stabilisce che CTR fornirà fino a 65.000 tonnellate di idrossido di litio monoidrato (LHM) per batterie all’anno per un periodo contrattuale di dieci anni. Questo nuovo accordo include l’accordo originale di fornitura di litio firmato da entrambe le società nel giugno 2022 per un massimo di 25.000 tonnellate di LHM all’anno.

Il progetto Hell’s Kitchen di CTR nella Contea Imperiale, in California, estrarrà il litio dalle salamoie geotermiche utilizzando energia rinnovabile e vapore per produrre prodotti al litio a batteria veramente “verdi” in un processo completamente integrato. Ciò elimina la necessità di bacini di salamoia evaporativi, miniere a cielo aperto e lavorazione del litio da combustibili fossili.

Nell’ambito del piano strategico “Dare Forward 2030”, Stellantis ha annunciato che entro il 2030 raggiungerà un mix di vendite di veicoli passeggeri elettrici a batteria al 100% in Europa e al 50% di veicoli passeggeri e commerciali negli Stati Uniti. Per questo, l’azienda si assicura una capacità della batteria di circa 400 GWh, supportata da sei impianti di produzione di batterie in Nord America ed Europa. Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutte le attività entro il 2038. Le restanti emissioni sono compensate nell’intervallo percentuale a una cifra.

CTR dovrebbe iniziare a fornire idrossido di litio monoidrato per batterie a Stellantis nel 2027. La Società prevede di creare 480 posti di lavoro nell’edilizia attraverso contratti di lavoro a progetto completi e più di 940 posti di lavoro a progetto diretto quando la risorsa sarà completamente sviluppata.

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha dichiarato in proposito che la produzione di Litio a basse emissioni è fondamentale per la sostenibilità della futura produzione di auto elettriche e dunque questo accordo è davvero importante per il gruppo automobilistico.