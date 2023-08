Nuova Lancia Ypsilon: sarà questo il suo frontale?

La nuova Lancia Ypsilon 2024 è una delle auto più attese del prossimo anno. Si tratta della nuova generazione della vettura di segmento B italiana, che segnerà il rilancio del marchio Lancia sotto la guida di Stellantis. La nuova Ypsilon sarà disponibile in versione elettrica e ibrida e avrà un design completamente rinnovato, ispirato alla recente concept car Lancia Pu+Ra HPE che è stata mostrata in aprile alla Milano Design Week. L’auto segnerà inoltre il ritorno di Lancia in Europa con la commercializzazione in sei paesi che dovrebbe avvenire a partire dalla metà del prossimo anno.

Ecco come potrebbe essere il frontale della nuova Lancia Ypsilon che debutterà nel 2024

Ma come sarà il frontale della nuova Lancia Ypsilon 2024? Il dsigner e creatore digitale Ascariss Design ha pubblicato un render che potrebbe svelare in anteprima l’aspetto della vettura. Questa mostra come potrebbe essere la parte frontale della vettura. Appare evidente la somiglianza con Lancia Pu+Ra HPE. Ovviamente non abbiamo certezze che l’auto sarà così.Tuttavia, si possono notare alcuni dettagli interessanti, come la forma dei fari, la griglia e il logo che probabilmente troveremo anche nella versione reale.

L’immagine del frontale della nuova Lancia Ypsilon 2024 conferma le indiscrezioni che circolavano da tempo sul web. La nuova Ypsilon sembra voler abbandonare lo stile rotondeggiante e femminile delle precedenti generazioni, per adottare un look più moderno e dinamico, in linea con le tendenze del mercato. Del resto è stato lo stesso numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ad anticipare questa svolta lo scorso anno.

La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà presentata ufficialmente nei prossimi mesi, probabilmente al Salone di Ginevra a marzo. Sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza in Spagna, insieme alla Peugeot 208 e alla Opel Corsa, con cui condividerà la piattaforma eCMP. Sarà la prima di una serie di novità previste da Lancia, che entro il 2028 lancerà anche una nuova Gamma e una nuova Delta. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello.