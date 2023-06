Lancia sbarca in Francia alla “Le Mans Classic 2023” con Lancia Pu+Ra HPE

Lancia Pu+Ra HPE è una delle due auto Lancia in mostra a “Le Mans Classic 2023”, il più grande evento mondiale di auto storiche che continuerà fino a domenica 2 luglio. La concept car viene ora presentata per la prima volta al vasto pubblico internazionale in Francia, alla “Le Mans Classic 2023” con oltre 200.000 visitatori previsti. Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni: uno spettacolo unico per incontrare appassionati, collezionisti e piloti di tutto il mondo e far scoprire a tutti la Pu+Ra HPE, il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni.

Lancia Pu+Ra HPE arriva in Francia e sarà visibile al pubblico internazionale di “Le Mans Classic 2023”

Lancia è un marchio che ha fatto emozionare, sia per le sue auto belle e raffinate, come la Flaminia, l’Aurelia e la Fulvia con a bordo attori e personaggi del jetset internazionale, sia perché le auto Lancia sono state le più vincenti nei rally di sempre, come Delta, 037 e Stratos. Un terzo fattore sono le gesta eroiche dei piloti a bordo di auto iconiche, come il francese Yves Loubet, arrivato secondo al Tour de Corse del 1987 su Lancia Delta HF 4WD Martini Racing, e, alla guida di una Lancia Delta Integrale Martini Racing, nel 1988 si classificò terzo nella stessa gara e terzo al Rally del Portogallo.

Esistono ben oltre 40 Club Lancia in tutto il mondo, di cui sette in Francia: tutti uniti dalla stessa identica passione per questo marchio e per le sue splendide auto italiane. Lo stesso intenso entusiasmo unisce i visitatori della “Le Mans Classic”: sul circuito della leggendaria manifestazione francese hanno sfilato negli anni auto Lancia indimenticabili, come Beta Montecarlo Turbo, LC1, LC2 e Stratos.

Per tutta la durata di “Le Mans Classique 2023”, Lancia mostrerà Lancia Pu+Ra HPE accanto a una Lancia Aurelia B20S del 1956, auto che ha partecipato cinque volte alla Le Mans Classic e al Rally di Parigi 2004 e che appartiene a un membro di la Lancia Classic Club de France.

Lancia Pu+Ra HPE e Aurelia B20S rappresentano il dialogo tra passato e futuro che caratterizza la rinascita del marchio Lancia. La Lancia Aurelia è infatti una delle auto che ha ispirato il design dei futuri modelli del marchio, che si riflettono nella concept car. Le dolci linee laterali che scendono verso il posteriore dell’auto; il design slanciato, formato da aerodinamica, sostenibilità e fluidità dei volumi di Lancia Pu+Ra HPE sono un chiaro richiamo alle Lancia Aurelia e Flaminia.

Nata nel 2002 come spin-off della mitica 24 Ore di Le Mans, la Le Mans Classic raccoglie l’affetto e la passione degli appassionati riportando in circuito auto che hanno percorso in precedenza i suoi 13,65 km di tracciato, nell’ambito di uno dei i più grandi eventi automobilistici in Francia. Tra le qualifiche e le gare vere e proprie – suddivise per epoche a cui si riferiscono – l’evento è un importante luogo di incontro per i club automobilistici, per come unisce l’attività in pista con una serie di mostre e aste. Istituito per svolgersi ogni due anni, l’evento torna in maniera eccezionale nel 2023, con un’edizione senza precedenti per celebrare il centenario della 24 Ore di Le Mans.

La Lancia Pu+Ra HPE è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, una concept car 100% elettrica che rappresenta la visione del marchio in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia senza sforzo. È un’auto perfettamente pratica e agile con una carrozzeria elegante e non convenzionale che garantisce la massima efficienza, con attenzione all’autonomia, ai tempi di ricarica e all’efficienza.

È la prima auto della nuova era della casa piemontese, con tetto basso e quattro porte, ispirata al mondo dell’interior design italiano, frutto della collaborazione con Cassina – leader nell’arredamento di lusso – per un’esperienza tipicamente italiana della “casa sensazione”.

Il nome “ Pu+Ra HPE” è basato su “Pu+Ra” , il nuovo linguaggio di design puro e radicale del marchio, mentre “HPE” sta per High-Performance Electric. La nuova concept car Lancia esprime appieno i principi del nuovo linguaggio stilistico del marchio, secondo il quale i volumi dell’auto sono creati dall’unione di forme geometriche elementari, come il cerchio e il triangolo, abbinate ad alcuni dettagli eclettici dell’heritage Lancia, come le veneziane della Lancia Beta HPE.