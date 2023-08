Citroen Ami d’oro: la casa francese svela la city car perfetta

Citroen Ami ha recentemente sfidato alcune delle supercar più popolari e famose al mondo a Londra, con un’interpretazione ironica della “Perfect Supercar for the City”. Avvolta in cromature dorate, Ami 100% Electric ha fatto girare la testa ovunque andasse, e si è rivelata estremamente popolare mescolandosi con una selezione dei nomi più affermati nel mondo delle supercar.

Citroen Ami 100% Electric rivestita in oro fa girare la testa a Londra mentre affronta la scena delle supercar della città

Questa Citroen Ami davvero unica ha visitato i siti principali della scena delle supercar londinesi per vedere cosa avrebbe attirato maggiormente l’attenzione. Le location includevano Knightsbridge, New Bond Street, Mayfair e Park Lane, con la piccola vettura che ha dimostrato di essere più popolare di qualsiasi auto esotica in mostra, deliziando gli spettatori che non hanno resistito a scattare una foto.

Man mano che le zone a emissioni ultra basse, le zone ad aria pulita e altri schemi di riduzione delle emissioni diventano più diffusi, Ami offre un’opportunità per una mobilità accessibile a emissioni zero negli ambienti urbani. Citroen Ami rappresenta una vera svolta da Citroën, una risposta audace alle sfide affrontate nelle città congestionate di oggi.

Come soluzione di mobilità elettrica, Citroen Ami emette zero emissioni durante l’uso e dispone di una batteria da 5,4 kWh che si ricarica in sole quattro ore. Con un’autonomia di 46 miglia (WMTC**) e una velocità massima di 45 km/h, Ami 100% Electric è una soluzione moderna e creativa che mantiene la promessa di Citroën di fornire soluzioni di mobilità economiche e pulite per tutti.

#AmiOnTour vedrà Ami 100% Electric visitare punti di riferimento famosi in ogni luogo con l’opportunità per i membri del pubblico di essere coinvolti, scattare foto e vedere la microcar nella propria città. Per celebrare ciascuna delle città ospitanti, i sette veicoli premio saranno avvolti con design su misura di Jenni Sparks, con punti di riferimento locali e ogni paesaggio urbano unico, uno per ogni città.

Durante il tour nazionale, i membri del pubblico avranno la possibilità di partecipare a un concorso per vincere una di queste sette Citroen Ami: ogni vincitore riceverà il veicolo associato alla propria città specifica. Per partecipare è sufficiente scansionare uno dei QR code del concorso presenti presso l’Ami Hub in ogni sede cittadina, tra le 12:00 e le 16:30.

#AmiOnTour parte domani e toccherà sette città in poco più di due settimane:

Venerdì 18 agosto – Londra (Ami Hub: Leicester Square)

Lunedì 21 agosto – Bristol (Ami Hub: Queens Square)

Mercoledì 23 agosto – Cardiff (Ami Hub: Churchill Way)

Venerdì 25 agosto – Manchester (Ami Hub: Piccadilly Gardens)

Mercoledì 30 agosto – Liverpool (Ami Hub: Church Street)

Venerdì 1 settembre – Newcastle (Ami Hub: Northumberland Street)

Lunedì 4 settembre – Edimburgo (Ami Hub: Castle Street)