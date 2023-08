Citroën Ami arriva nelle autoscuole per la patente AM

Una collaborazione molto interessante è stata firmata tra Citroën Italia e UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica) al fine di incoraggiare la rapida adozione della mobilità elettrica tra le giovani generazioni.

Questa nuova partnership si basa sul primo step verso l’indipendenza automobilistica: l’ottenimento della patente AM. Il brand di Stellantis, sempre in prima linea nell’incoraggiare uno stile di mobilità urbana intelligente e sostenibile, soddisfa in modo proattivo l’interesse crescente da parte dei giovani per tale tipo di abilitazione.

Citroën Ami: il brand ha stretto una collaborazione con UNASCA che riguarda l’Italia

Nello stesso tempo, presenta loro la Citroën Ami 100% elettrica, accessibile sin dal compimento dei 14 anni, purché si sia conseguito il certificato di idoneità AM. L’Ami si presenta sotto forma di una minicar completamente elettrica e offre una guida senza stress, con un’autonomia di 75 km garantita da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh.

Il quadriciclo leggero a zero emissioni può essere completamente ricaricato in appena 3 ore utilizzando una presa elettrica standard da 220V e il cavo fornito in dotazione. Questo EV è la scelta perfetta per quei giovani che desiderano distinguersi nei centri urbani, mantenendo al contempo un impegno per l’ambiente e la libertà di movimento.

UNASCA sostiene l’iniziativa “Gëneration Ami – a scuola di electric mobility”, un progetto educativo sviluppato da Citroën e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Questa innovativa iniziativa, che è stata riconosciuta lo scorso anno con il prestigioso premio “CEO for LIFE Awards”, si rivolge alle scuole superiori e alle società sportive, al fine di sensibilizzare i giovani su questioni legate agli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Le scuole guida aderenti ricevono un kit didattivo

Come parte dell’iniziativa, il marchio francese fornisce alle autoscuole aderenti un kit didattico che verrà esaminato e discusso con tutti gli studenti iscritti al corso per la patente AM. Questa è un’opportunità per approfondire il tema della mobilità urbana elettrica a vantaggio dell’ambiente, della salute dei cittadini e della facilità di guida.

All’interno del kit, si trova un questionario finale, che consente agli studenti di verificare la loro comprensione del progetto e di ricevere un attestato di partecipazione. Questo ultimo apre la possibilità di ottenere crediti formativi e di partecipare al concorso GënerationAMI, con in palio un uso gratuito di sei mesi di una Citroën Ami (acquistabile online anche tramite MediaWorld) per un fortunato vincitore.

Alessandro Musumeci, direttore marketing di Citroën Italia, ha dichiarato che, grazie a progetti educativi significativi come GënerationAMI e RispettaAMI – attraverso i quali il marchio francese ha affrontato temi seri e attuali come il bullismo e il cyberbullismo, Citroën sta proseguendo nel suo impegno per avvicinarsi alle generazioni più giovani.

Il suo obiettivo è fornire un supporto per la creazione di una nuova generazione che tenga conto della sostenibilità ambientale e della convivenza civile.