Stellantis: auto elettriche a meno di 25.000 dollari? UAW è contraria

Il sindacato dei lavoratori di una delle più grandi case automobilistiche, Stellantis, è contrario ai piani dell’azienda di realizzare veicoli elettrici a prezzi accessibili. Come è noto, il produttore nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA prevede di introdurre entro la fine del prossimo anno due auto esclusivamente elettriche che dovrebbero costare meno di 25.000 dollari: Citroen e-C3 e nuova Fiat Panda.

Stellantis: auto elettriche da meno di 25 mila dollari? No di UAW se ciò influirà sulle condizioni dei lavoratori

Tuttavia, affinché queste due auto possano realizzare un profitto, il gruppo automobilistico prevede l’introduzione di serie misure di riduzione dei costi, tra cui una minore assicurazione sanitaria dei dipendenti e ferie più brevi. Ciò non è accettato dalla United Auto Workers (UAW) negli Stati Uniti, che è fortemente contraria.

I rappresentanti dell’UAW non contestano il concetto del costo del veicolo, ma ritengono che non dovrebbe influire sui mezzi di sussistenza dei lavoratori. La proposta di Stellantis contraddice la richiesta dell’UAW di salari e benefici più elevati. L’attuale contratto quadriennale dei sindacati con il gruppo automobilistico scade il 14 settembre, quindi la casa automobilistica deve decidere come procedere dopo.

“Dobbiamo lavorare molto duramente per arrivare a quel punto. Parte di ciò che dobbiamo discutere con i nostri partner sindacali è come rendere i veicoli elettrici accessibili negli Stati Uniti in modo che anche la classe media li possa acquistare e che siano sostenibili, perché sono redditizi “, ha commentato il CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

Da parte sua, il presidente della UAW Shawn Fain ritiene che i prezzi dei veicoli elettrici possano essere ridotti senza danneggiare la forza lavoro. “Il passaggio ai veicoli elettrici non deve essere una corsa al ribasso”. Sfortunatamente, Stellantis ha adottato un approccio energico che ha portato alla chiusura delle fabbriche e alla distruzione delle comunità. Il modello di business del gruppo è guasto e fino a quando non lo risolveranno, non raggiungeranno mai l’obiettivo di $ 25.000 “, ha commentato Fain. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno dagli Stati Uniti per quanto riguarda l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.

Ricordiamo che in un live streaming della scorsa settimana, Fain ha gettato una copia delle proposte di Stellantis in un bidone della spazzatura, dicendo che la casa automobilistica “sputava in faccia” ai membri dell’UAW chiedendo regole di partecipazione più severe, copertura sanitaria ridotta e altre concessioni.