Nuova Fiat Strada sempre più vicino all’Europa: arrivano nuove conferme da Oliver Francois

Nuova Fiat Strada, che qui vi mostriamo in un famoso render di Kleber Silva, è sempre più vicino all’Europa. Il famoso pickup compatto campione di vendite in Sud America, sarà una delle future auto della nuova famiglia Panda. Dal Brasile sono arrivate nuove conferme da parte dello stesso numero uno di Fiat Olivier Francois sul quasi certo arrivo del modello anche in Europa con la futura generazione. Come sappiamo già da alcuni anni sappiamo che Fiat ha intenzione di produrre un pickup su base della Grande Panda con gli stessi stilemi di design delle altre auto della medesima famiglia a cominciare dai futuri Fiat Grizzly e Fastback. Quello che cambierà rispetto alle altre auto della stessa gamma sarà la presenza del tipico cassone posteriore.

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Nuova Fiat Strada: il suo sbarco in Europa sembra sempre più probabile

A quanto pare questa vettura sarà ribattezzata nuova Fiat Strada visto che il nome è molto popolare in Sud America. Non escludiamo però che in Europa possa avere un nome diverso, dato che qui Strada non è popolare. Si potrebbe continuare con i nomi di animali dopo Pandina, Grande Panda, Grizzly e Koala, anche questa auto potrebbe usare un nome inedito. Nel frattempo come dicevamo dal Brasile giungono nuove conferme. Secondo diverse fonti internazionali e testate specializzate, il CE>o di Fiat avrebbe parlato della futura erede della Fiat Strada lasciando intendere un’apertura anche verso il mercato europeo.

Il nuovo modello, infatti, sarebbe stato pensato per risultare abbastanza competitivo e interessante da poter essere commercializzato anche in Europa. Le dichiarazioni attribuite a Olivier François sarebbero emerse durante la presentazione della strategia industriale di Fiat in Brasile, un contesto che rafforza il peso del Sud America nei piani del marchio. Il riferimento si inserisce in una visione più ampia di Stellantis, che punta sempre di più a valorizzare su scala globale modelli vincenti sviluppati inizialmente per mercati extraeuropei.

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Come sappiamo in Brasile questo modello è un vero e proprio fenomeno. La speranza di Fiat con la nuova Fiat Strada è che lo stesso possa avvenire anche in Europa dove i pickup non sono al momento così popolari ma a quanto pare ci sarebbero margini per una forte crescita di questo comparto nei prossimi anni e Fiat vuole essere protagonista. Anche questo modello sarà prodotto su piattaforma smart car con una dimensione tra i 4,4 e i 4,5 metri. Avrà versioni ibride ed elettriche. La sua presentazione potrebbe avvenire verso fine 2027 o al massimo nella prima metà del 2028 come terzo modello della nuova gamma Panda.