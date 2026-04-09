Nuova Fiat Pandina e Strada, Jeep Renegade, Peugeot 208, Alfa Romeo Stelvio e Giulia: il 2027 sarà pazzesco per Stellantis

Il 2027 dovrebbe essere un anno oltremodo interessante per il gruppo Stellantis chiamato al rilancio dopo i noti problemi vissuti nell’ultimo periodo dell’era Tavares. Il prossimo 21 maggio Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico dell’azienda ma già sappiamo che l’anno prossimo le novità per il gruppo saranno numerose e tutte importanti. La più attesa è sicuramente la nuova Fiat Pandina che dovrebbe essere svelata in versione concept car già a ottobre al Salone dell’auto di Parigi 2026. Il debutto della versione di produzione dovrebbe avvenire però entro la fine del 2027.

Advertisement

Un 2027 scoppiettante per Stellantis: nuova Fiat Pandina, Strada, Jeep Renegade, Peugeot 208 e forse anche Stelvio e Giulia

La nuova Fiat Pandina sarà un modello chiave non solo per Fiat ma per l’intera Stellantis. Avrà dimensioni simili al modello attuale ma con uno stile totalmente diverso più in sintonia con quello della Grande Panda. La vettura sarà prodotta a Pomigliano e arriverà in versione elettrica e ibrida. Più difficile la presenza di una versione a benzina ma non è del tutto da escludere per il momento. Quanto alla piattaforma, la nuova Fiat Pandina nascerà su una nuova architettura. Negli ultimi giorni si parla con insistenza di una base realizzata da Leapmotor che sarà condivisa anche con la nuova Citroen C1 e con qualche altro modello, forse anche la futura Fiat 500.

Ma il 2027 potrebbe riservare un’altra sorpresa per la casa torinese oltre alla nuova Fiat Pandina. Si parla con insistenza di un nuovo modello della famiglia Panda, la futura generazione della mitica Fiat Strada, un pickup che in Sud America ha grande successo da molti anni e che qui potrebbe anche avere un nome diverso. Nascerà su piattaforma smart car la stessa di Grande Panda, Grizzly e Fastback e avrà una lunghezza intorno ai 4,4 metri.

Advertisement

Ma oltre alla nuova Fiat Pandina il 2027 di Stellantis potrebbe regalare altre grosse novità. Tra queste una sembra certa e cioè la nuova Peugeot 208 che salvo imprevisti sarà lanciata entro la fine del prossimo anno. Anche qui si preannuanciano novità importanti a livello estetico ma anche tecnico. Ci sarà una nuova piattaforma, una nuova gamma di motori e un design ispirato alla Peugeot Concept. Questa auto inoltre anticiperà quella che sarà l’evoluzione estetica della futura gamma di Peugeot.

Altro modello particolarmenate atteso e che a quanto pare avrebbe molte chance di arrivare entro fine 2027 è la nuova Jeep Renegade. Anche dal Brasile hanno confermato che lo sviluppo del modello è già partito e che il debutto in quel continente avverrà nel 2028. A lungo in dubbio il suo ritorno sembra ormai essere abbastanza sicuro. Al momento si sa ancora poco su piattaforma, motori e design. Per la prima ipotizziamo STLA Small o Smart car. Per i motori, qui da noi ci saranno versioni ibride ed elettriche, in Sud America anche benzina. Lo stile sarà più vicino a quello delle ultime novità di Jeep come la Recon, Cherokee e la Avenger. Rimarranno però alcune caratteristiche della prima generazione con uno stile particolarmente squadrato come quello del render che vi mostriamo in questo articolo.

Advertisement

Infine tornando in Italia, il 2027 potrebbe regalare qualche sorpresa anche per quanto riguarda Alfa Romeo. Come sappiamo le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono state rinviate al 2028 ma non escludiamo che un’anteprima di entrambe possa già esserci entro fine 2027, con la produzione e il lancio commerciale che però avverranno solo nel 2028. Di queste due vetture vi abbiamo già scritto tanto. Al momento vi sono tanti dubbi su design, piattaforme e gamma di motori, ma le cose potrebbero presto essere chiarite. Già il prossimo 21 maggio è probabile che avremo in proposito le idee più chiare quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico di Stellantis. Di certo le due auto saranno prodotte ancora a Cassino, avranno dimensioni maggiori e una gamma di motori che comprenderà sia versioni elettriche che ibride.