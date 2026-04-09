Alfa Romeo tornerà alla Simola Hillclimb schierando tre modelli

Alfa Romeo sarà protagonista alla Simola Hillclimb 2026, in programma a Knysna dal 30 aprile al 3 maggio nell’ambito del Knysna Speed Festival, uno degli appuntamenti motoristici più prestigiosi del Sudafrica. Per l’occasione, Stellantis South Africa porterà in gara tre modelli ufficiali del Biscione, chiamati a sfidarsi sul celebre tracciato di Simola, noto per il suo fascino e per l’elevato livello tecnico della competizione.

Advertisement

Stellantis schiererà tre modelli Alfa Romeo ufficiali nella gara che si terrà a Knysna dal 30 aprile al 3 maggio 2026

In pista ci saranno infatti l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la Stelvio Quadrifoglio e la nuova Junior Elettrica Veloce, completamente elettrica e simbolo della nuova fase del marchio. “Il motorsport è al centro dell’identità di Alfa Romeo e Simola ci offre una piattaforma per dimostrare questo spirito, permettendo agli appassionati di viverlo da vicino. Quando le persone vedono una Giulia o una Stelvio Quadrifoglio affrontare il circuito di Simola insieme a vetture sportive e supercar, ciò rafforza la consapevolezza di ciò che l’ingegneria Alfa Romeo è in grado di realizzare in condizioni di gara reali”, afferma Janus Janse van Rensburg, responsabile marketing e vendite di Alfa Romeo.

“Stellantis ospita un portfolio diversificato di marchi, ognuno dei quali si connette al proprio pubblico in modo diverso. Per Alfa Romeo, il motorsport è sempre stato una naturale espressione del carattere del marchio. La partecipazione a Simola sia con modelli ad alte prestazioni della Quadrifoglio che con un modello elettrico dimostra come questo DNA prestazionale si traduca in tecnologie diverse, offrendo al contempo l’emozione che gli appassionati si aspettano”, afferma Charl Timms, Chief Commercial Officer di Stellantis Sudafrica.

Advertisement

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio gareggerà nella classe A3, guidata da Art Denisov , la cui ottima prestazione con la sua Giulia Quadrifoglio allo Speed ​​Classic di Città del Capo del 2025 ha attirato l’attenzione del team.

Accanto ad essa, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio parteciperà alla classe B9 con Janse van Rensburg al volante, campione in carica dal 2025. Questa sarà la sua quarta partecipazione all’evento, dopo aver stabilito un record di classe e aver conquistato il primo posto nella B9 lo scorso anno. Van Rensburg afferma che la partecipazione della Stelvio Quadrifoglio “sottolinea la capacità del Biscione di coniugare la praticità quotidiana con autentiche prestazioni da competizione”.

Advertisement

La terza vettura ufficiale rappresenta l’ingresso di Alfa Romeo nel mondo delle prestazioni elettrificate. L’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, finalista del concorso South African Car of the Year (COTY) 2026, gareggerà nella classe A8 con Trevor Tuck al volante. Tuck è un appassionato di Alfa Romeo di lunga data, proprietario e pilota di vetture in diverse categorie storiche, e il suo passaggio alle corse con la Junior elettrica sottolinea la transizione del marchio verso le tecnologie del futuro.

Oltre alle tre vetture ufficiali, è stata confermata la presenza di Alfa Romeo a Simola anche con modelli privati ​​che partecipano regolarmente al Classic Car Friday e al King of the Hill del festival.