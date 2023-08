Stellantis: critiche al maxi stipendio di Tavares negli USA

Il sindacato dei lavoratori dell’auto degli Stati Uniti, l’UAW (United Auto Workers), ha espresso la sua contrarietà al maxi-stipendio che il CEO di Stellantis, Carlos Tavares. L’UAW ha definito lo stipendio di Tavares “inaccettabile” e “sproporzionato”, soprattutto in un momento in cui l’industria automobilistica sta affrontando diverse sfide, come la transizione verso i veicoli elettrici e autonomi, la carenza di microchip e la crisi sanitaria. Il sindacato ha anche ricordato che i lavoratori dell’auto hanno fatto molti sacrifici negli ultimi anni, accettando tagli salariali e riduzioni dei benefici, per garantire la sopravvivenza delle loro aziende.

Il numero uno di UAW critica il maxi stipendio di Tavares e dice che la proposta di contratto per i lavoratori dovrà essere migliorata

Stellantis, la società nata dalla fusione tra FCA e PSA, ha difeso lo stipendio di Tavares, sostenendo che si tratta di una retribuzione adeguata alle sue responsabilità e ai suoi risultati. Infatti, Tavares è considerato uno dei migliori manager del settore, capace di guidare con successo due operazioni di salvataggio: quella di PSA nel 2014 e quella di FCA nel 2021. Grazie alla sua visione strategica e alla sua capacità di gestione, il portoghese ha trasformato due gruppi in difficoltà in una delle maggiori realtà dell’automotive mondiale, con 14 marchi e oltre 8 milioni di veicoli venduti all’anno. Stellantis ha anche evidenziato che lo stipendio di Tavares è in linea con quello dei CEO delle altre grandi multinazionali.

Il presidente del sindacato UAW Shawn Fain, che ieri è salito alla ribalta definendo come spazzatura la proposta di rinnovo del contratto dei lavoratori di Stellantis, ha anche criticato duramente il maxi stipendio di Carlos Tavares. Fain ha messo in evidenza come l’attuale numero uno del gruppo automobilistico abbia guadagnato lo scorso anno 24,8 milioni di dollari vedendo crescere il suo stipendio del 72 per cento negli ultimi 4 anni. Il sindacalista ha evidenziato che il lavoratore medio di Stellantis dovrebbe lavorare 365 anni a tempo pieno per guadare quello che il CEO ottiene in un solo anno di lavoro. Dunque secondo UAW dato che Stellantis e le altre grandi case automobilistiche americano stanno registrando profitti record anche i contratti di lavoro dovranno notevolmente essere migliorati.