Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon: ipotesi concreta?

La nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon potrebbe essere la familiare che manca alla gamma della casa automobilistica italiana. Si tratta di un modello molto atteso dai fan del Biscione, che sperano di vedere il ritorno di una variante station wagon della berlina di segmento D, dopo le fortunate esperienze delle precedenti Alfa Romeo 156 e 159.

In futuro ci sarà spazio nella gamma del Biscione per una Alfa Romeo Giulia Sportwagon?

La nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon potrebbe arrivare nel 2026, insieme alla seconda generazione della Giulia sedan, che sarà completamente rinnovata sia a livello estetico che tecnico. La nuova Giulia sarà basata sulla piattaforma STLA Large del gruppo Stellantis, la stessa che sarà utilizzata per altri modelli premium del gruppo, come la Peugeot 508 e la DS 9.

La nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon potrebbe avere una lunghezza di circa 480-485 cm, con un passo di circa 280 cm. Il design sarà ispirato al SUV Alfa Romeo Tonale, presentato nel 2022, con una linea elegante e sportiva, caratterizzata da una calandra trilobata, fari a LED affilati e cerchi in lega da 18 o 19 pollici. Il bagagliaio avrà una capienza di circa 580 litri, con possibilità di ampliarla abbattendo i sedili posteriori.

La nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon sarà dotata solo di motorizzazioni elettriche, in linea con la strategia di elettrificazione del gruppo Stellantis. La gamma sarà composta da diverse versioni, con potenze da 200 a 600 CV e autonomie da 550 a 750 km. Le batterie avranno una capacità da 75 a 110 kWh e potranno essere ricaricate fino a 200 kW. Le versioni base avranno trazione anteriore, mentre quelle più potenti avranno trazione integrale.

La nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon avrà anche una versione sportiva Quadrifoglio Verde, che potrebbe avere una potenza di circa 800 – 900 CV e prestazioni da supercar. L’auto avrà un assetto ribassato, freni carboceramici, scarico sportivo e dettagli estetici in carbonio. L’abitacolo sarà rifinito con materiali di qualità, come pelle, alcantara e alluminio. La plancia sarà digitale, con uno schermo da 12 pollici per il cruscotto e uno da 10 pollici per l’infotainment.

La nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon potrebbe essere presentata nel 2026. Si tratta di un modello che potrebbe rilanciare il marchio Alfa Romeo nel segmento delle familiari premium, dove attualmente dominano le rivali tedesche come Audi A4 Avant, BMW Serie 3 Touring e Mercedes Classe C Station Wagon. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web a mostrare quello che potrebbe essere il design di questa auto. Questo render è stato realizzato da Sugar Design.