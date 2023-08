Lancia: se le cose andranno in una certa maniera ci sarà spazio anche per un ritorno nel segmento E?

Lancia è stata fondata nel 1906 da Vincenzo Lancia e ha prodotto modelli iconici come la Lambda, la Aurelia, la Fulvia, la Stratos e la Delta. Negli ultimi anni, però, il marchio ha attraversato una fase di crisi, restando confinato al solo mercato italiano con un unico modello, la Ypsilon.

Se le cose dovessero andare in una certa maniera per Lancia potrebbero aprirsi le porte del mondo con l’ingresso nel segmento E

Tuttavia, con la nascita del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA, Lancia ha ricevuto una nuova opportunità di rilancio. Il nuovo CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha annunciato che il marchio avrà un piano decennale che prevede il lancio di tre nuovi modelli tra il 2024 e il 2028, tutti basati su piattaforme elettriche del gruppo Stellantis. L’obiettivo è quello di posizionare Lancia come uno dei tre brand premium del gruppo, insieme a DS e Alfa Romeo.

Il primo modello ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon, prevista per il 2024. Si tratterà di una vettura compatta di segmento B, completamente elettrica, che segnerà il ritorno di Lancia in Europa. La nuova Ypsilon sarà prodotta nello stabilimento di Figueruelas in Spagna, insieme alla Opel Corsa e alla Peugeot 208, con cui condividerà la piattaforma STLA Small. La nuova Ypsilon avrà un design con una linea elegante e raffinata.

Il secondo modello ad arrivare sarà la nuova Lancia Gamma, prevista per il 2026. Si tratterà di un crossover di segmento C, completamente elettrico, che sarà l’ammiraglia della gamma. La nuova Gamma molto probabilmente sarà prodotta nello stabilimento di Melfi in Italia, insieme a due modelli di DS e uno di Opel, con cui condividerà la piattaforma STLA Medium. La nuova Gamma avrà un design ispirato alla concept car Pu +Ra HPE presentata ad aprile con una linea dinamica e sportiva.

Il terzo modello ad arrivare sarà la nuova Lancia Delta, prevista per il 2028. Si tratterà di una berlina di segmento C, completamente elettrica, che riprenderà il nome di uno dei modelli più famosi e vincenti della storia di Lancia. La nuova Delta sarà basata sulla piattaforma STLA Medium, ma non si sa ancora dove sarà prodotta.

Il piano di rilancio di Lancia si baserà su tre pilastri: sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità. Sostenibilità significa reinterpretare in chiave moderna gli elementi distintivi del design Lancia, utilizzare materiali innovativi e riciclati e offrire una mobilità elettrica ed efficiente. Centralità del cliente significa creare interni accoglienti e familiari, influenzati dall’arredamento italiano, e offrire un’interfaccia virtuale intelligente e personalizzabile. Responsabilità significa contribuire a creare un mondo migliore per le generazioni future e promuovere progetti sociali a favore delle donne.

Per il momento Lancia cercherà di sfondare nel segmento Premium in Europa. Se le cose dovessero andare in una certa maniera, tuttavia potrebbero esserci ulteriori novità. Si ipotizza entro il 2030 l’arrivo di un quarto modello che probabilmente porterebbe la casa automobilistica piemontese nel segmento E con una nuova inedita proposta. Inoltre questa possibilità potrebbe anche aprire al marchio italiano le porte del mondo. Prima però occorre vedere quale sarà in Europa l’accoglienza che i primi tre modelli riceveranno nei prossimi anni.