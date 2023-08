RML Short Wheelbase: in consegna il primo esemplare di produzione

Siamo testimoni dell’arrivo di una vera gemma nel mondo automobilistico: la RML Short Wheelbase (SWB). Creata come interpretazione moderna dell’iconica Ferrari 250 GT SWB (anche se per questioni legali non può essere definita tale), il primo esemplare di produzione è pronto a varcare l’oceano.

La speciale vettura, realizzata a mano in Inghilterra dal team d’elite di RML nel corso di nove mesi, inizierà il suo lungo viaggio dal Regno Unito per raggiungere gli Stati Uniti. Lì, entrerà a far parte di una collezione di veicoli di alto livello.

RML Short Wheelbase: la “Car One” sarà esposta alla Monterey Car Week 2023

Prima di raggiungere il suo proprietario, però, la RML SWB sarà esposta alla Monterey Car Week 2023, evento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca. Sarà il CEO della compagnia Michael Mallock a presentare l’auto ai fortunati spettatori, e sicuramente agli occhi di potenziali acquirenti considerando che RML Group ha in programma di produrre altri 29 esemplari.

La Short Wheelbase oggetto dell’articolo sfoggia una carrozzeria gialla a tre strati con strisce blu metallico. Un abbinamento cromatico di origine svedese che ritroviamo anche negli interni, con tappezzeria blu e inserti gialli, come nelle cuciture.

Mallock ha dichiarato che la “Car One” è un vero spettacolo per gli occhi e riflette l’immensa dedizione e passione dell’intero team di RML Group. Dal prototipo “Car Zero” alla produzione attuale, la crescita qualitativa e la cura dei dettagli sono straordinarie. Il dirigente non vede l’ora di presentare “Car One” in California.

La RML Short Wheelbase è alimentata da un motore V12 aspirato da 5.5 litri di origine Ferrari che eroga 486 CV di potenza e che, attraverso un cambio manuale a 6 marce, trasferisce la potenza alle ruote posteriori. Con un’accelerazione da 0 a 96 km/h in soli 4,1 secondi, la SWB può raggiungere una velocità massima di 290 km/h.

Anche se esternamente potrebbe sembrare un’auto d’epoca, all’interno offre diverse comodità moderne: sedili elettrici, climatizzatore, sistema di navigazione, connettività per smartphone e portabicchieri. RML Group ha annunciato che le altre RML SWB saranno consegnate nelle prossime settimane.