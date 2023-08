Fiat Pulse: il SUV protagonista all’MTV MIAW 2023

Durante la decima edizione di MTV MIAW 2023, Fiat Pulse è stato protagonista in uno dei premi più importanti in America Latina che premia i giovani talenti del momento. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di conoscere a fondo la nuova Fiat Pulse, oltre a partecipare a un divertente gioco. MTV MIAW 2023 è una premiazione che riconosce il meglio della cultura pop latinoamericana del 2023. Si tratta di un evento organizzato da MTV Latinoamérica, che si è tenuto il 6 agosto 2023 a Città del Messico.

I premi sono rappresentati da dei gattini rosa, che simboleggiano il carattere giovane e divertente della cerimonia. I vincitori sono scelti dal pubblico tramite il voto online. Le categorie dei premi sono relative alla musica, al cinema, alla televisione, al web, ai social media e ai videogiochi. I conduttori dell’edizione 2023 sono state la star digitale Domelipa e il cantante, rapper e compositore portoricano Guaynaa. Tra gli artisti che si si sono esibiti sul palco Yng Lvcas, Guaynaa, Eladio Carrión e Kenia Os.

Fiat Pulse nasce dal lavoro di un team di giovani professionisti con le più diverse specialità presso il Centro Stile Stellantis di Betim. I responsabili di questo progetto sono sempre stati attenti ai gusti e alle esigenze dei consumatori per rendere Pulse un veicolo emozionale, funzionale e di alto valore. Utilizza la nuova piattaforma MLA del Gruppo Stellantis, fornendo un’eccellente rigidità strutturale, nonché la possibilità di incorporare Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), disponibile dalla versione intermedia e posizionandolo come uno dei migliori nel segmento di mercato. questa sezione.

Allo stesso modo, Fiat Pulse dispone di un ampio pacchetto di tecnologie come il sistema multimediale, che può essere da 8,4 a 10,1 pollici (a seconda delle versioni) con wireless di serie Android Auto e Apple CarPlay, consentendo di collegare fino a 2 telefoni contemporaneamente. Inoltre, dispone di un quadro strumenti Premium full digital da 7 pollici (il più grande del segmento), configurabile e personalizzabile poiché in grado di visualizzare informazioni diverse a seconda dei gusti del guidatore.

Sotto il cofano ha un moderno motore Firefly da 1,3 litri che sviluppa 97 cavalli, associato a trasmissioni manuali a 5 marce o un automatico CVT con varie modalità di guida. Utilizza una catena di distribuzione silenziosa denominata “a vita”, in quanto non necessita di manutenzione durante la vita utile del veicolo, riducendo i costi di assistenza. Progettato per percorrere le strade più impervie l’altezza da terra raggiunge i 22,4 cm, garantendo sicurezza su superfici irregolari, preservando il pavimento Pulse dagli ostacoli. Nella parte posteriore, la sospensione alta offre un eccellente angolo di uscita di 31,4°, prevenendo danni, anche su rampe ripide.