Stellantis: le sue proposte ai lavoratori definite ‘spazzatura’ dall’UAW

Nelle scorse ore il leader del sindacato americano United Auto Workers ha difeso categoricamente le richieste dei membri del sindacato che lavorano per le case automobilistiche di Detroit, mentre ha definito le recenti proposte di contratto di Stellantis “spazzatura.” Il presidente della UAW Shawn Fain durante un webcast in diretta su Facebook ha criticato pesantemente le proposte di contrattazione anticipata dal gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares prima di gettare il pacchetto di carte in un bidone della spazzatura.

“Le proposte di Stellantis sono uno schiaffo in faccia”, ha detto Fain durante una chat online, rivelando che la società sta proponendo tagli alla copertura sanitaria, meno giorni di ferie per i nuovi assunti, tagli ai contributi del datore di lavoro e alzando un tetto sul numero di lavoratori a tempo determinato. “La direzione ha scelto di sputarci in faccia”.

Queste dichiarazioni arrivano una settimana dopo che l’UAW ha dichiarato pubblicamente di volere aumenti salariali a due cifre e pensioni a benefici definiti per tutti i lavoratori, citando aumenti salariali del 40% in media negli ultimi quattro anni per gli amministratori delegati delle società. Martedì Fain ha definito gli aumenti salariali proposti “ben meritati”. Il sindacato la scorsa settimana ha dichiarato di aver presentato le sue richieste economiche che includevano “grandi aumenti salariali”, più ferie retribuite e il ripristino delle prestazioni mediche per i pensionati, nonché adeguamenti del costo della vita. Gli attuali contratti tra la UAW e le case automobilistiche di Detroit tra cui Stellantis scadono il 14 settembre.

“Per i Big Three, il tempo stringe. È ora di mettersi al lavoro”, ha detto Fain durante l’evento di Facebook. Fain ha anche criticato il CEO di Stellantis Carlos Tavares per non aver incontrato i leader sindacali per aprire i negoziati. Tavares, che vive in Europa, ha dichiarato pubblicamente di non voler essere coinvolto quotidianamente nella contrattazione, affidandosi invece ai suoi leader regionali.