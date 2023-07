Dieselgate: ingegnere di Stellantis si dichiara colpevole negli USA

Un ingegnere della divisione statunitense del gruppo Stellantis si è dichiarato colpevole mercoledì per il suo ruolo in uno scandalo sulle emissioni, quasi quattro anni dopo essere stato accusato di cospirazione per ingannare i test federali sulle emissioni e ingannare i consumatori sull’efficienza di oltre 100.000 veicoli diesel.

Negli USA ingegnere di Stellantis si dichiara colpevole per lo scandalo emissioni di 4 anni fa

Emanuele Palma di Bloomfield Hills ammette di aver cospirato per violare il Clean Air Act e rischia probabilmente non più di sei mesi di carcere in base a un accordo con il governo federale. In cambio, i pubblici ministeri hanno accettato di archiviare nove accuse, tra cui un conteggio di cospirazione per frode telematica che avrebbe potuto mandarlo in prigione fino a 20 anni. La sentenza è fissata per il 17 ottobre.

Palma, che ha anche rassegnato le dimissioni mercoledì dalla sua carica in Stellantis dopo una carriera specializzata nella calibrazione di motori diesel, ha ammesso di non aver divulgato informazioni che impedivano all’EPA di determinare l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in determinate condizioni. Il caso è durato quasi quattro anni durante una lite per accuse specifiche.

Nel novembre 2020, il tribunale ha archiviato cinque capi di imputazione prima che i pubblici ministeri presentassero una nuova serie di accuse. Quasi un anno dopo, nell’ottobre 2021, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Nancy Edmunds ha respinto un’accusa di cospirazione dopo aver concluso che il presunto piano non era sufficiente per stabilire che Palma avesse cospirato per commettere frode telematica, ma la mossa è stata annullata dalla 6a Corte d’appello del circuito degli Stati Uniti.

Palma si è dichiarato colpevole 13 mesi dopo che la divisione statunitense di Stellantis si è dichiarata colpevole per aver barato sui test delle emissioni del governo su veicoli Jeep e Ram e ha accettato di pagare quasi 300 milioni di dollari in sanzioni e confische. È stata la seconda dichiarazione di colpevolezza per condotta criminale per FCA US LLC in altrettanti anni per azioni intraprese prima della fusione della società madre Fiat Chrysler Automobiles NV con la casa automobilistica francese Groupe PSA che ha creato Stellantis nel 2021.

Palma e due cittadini italiani che lavorano per FCA Italy SpA, la filiale italiana di Stellantis, sono stati incriminati nel 2019. I pubblici ministeri hanno accusato i funzionari di aver cospirato per ingannare i test federali sulle emissioni e ingannare i consumatori sull’efficienza del carburante dei SUV diesel Jeep Grand Cherokee e dei camioncini Ram 1500 che coprono gli anni modello dal 2014 al 2016.