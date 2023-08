Fiat Mobi Sedan: colpo del KO della casa italiana alle rivali in Brasile?

Fiat Mobi Sedan è un render realizzato dal famoso creatore digitale e designer Kleber Silva che ha immaginato come sarebbe una versione berlina classica della city car Fiat Mobi. Questo è uno dei modelli più popolari di Fiat in Brasile e fino a qualche tempo fa era anche la vettura più economica tra quelle vendute in quel paese.

Fiat Mobi Sedan: è il render di una ipotetica berlina sedan di Fiat che deriverebbe dalla famosa city car venduta con successo in Brasile

In tanti nel corso degli anni si sono domandati in Brasile se Fiat stesse pensando di lanciare sul mercato anche una Fiat Mobi Sedan. A differenza di Europa e Nord America, dove le berline ormai hanno sempre meno successo, in America Latina ed in particolare in Brasile questo segmento di mercato continua ad avere un discreto successo anche se anche in quel paese il numero di SUV inizia ad aumentare.

Una Fiat Mobi Sedan secondo alcuni potrebbe essere una sorta di colpo del KO della casa automobilistica torinese nei confronti dei rivali che già adesso fanno fatica a stare dietro al marchio italiano di Stellantis che grazie all’ottimo andamento delle sue auto è numero uno incontrastato del mercato auto di quel paese.

La Fiat Mobi Sedan potrebbe essere una sorta di alternativa più economica all’altra berlina sedan di Fiat in America Latina. Ci riferiamo naturalmente alla Fiat Cronos, auto prodotta in Argentina, paese in cui da anni è l’auto più venduta in assoluto e che gode di grande popolarità anche in Brasile.

Purtroppo al momento una Fiat Mobi Sedan non è prevista. Sono altri i piani della principale casa automobilistica italiana che a breve lancerà un nuovo pickup: Fiat Titano. A seguire nei prossimi anni una nuova Fiat Argo che potrebbe tornare nelle vesti di crossover e che sarà gemellata con la nuova Fiat Panda. Non si esclude inoltre il lancio di un terzo SUV dopo Fiat Pulse e Fastback. Si parla in particolare di un modello con tre file di sedili.