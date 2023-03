Nuova Fiat Panda: il suo debutto rivoluzionerà il mercato?

Nuova Fiat Panda è il nome che dovrebbe essere dato ad una vettura hacthback di segmento B che la principale casa automobilistica italiana lancerà intorno alla metà del prossimo anno e la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024. A proposito di questo modello, si dice che il suo debutto rappresenterà un momento importante. Questo non solo per Fiat o per il gruppo Stellantis ma più in generale per l’intero segmento B del mercato auto in Europa.

La nuova Fiat Panda potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova era

La nuova Fiat Panda infatti per via delle sue caratteristiche potrebbe essere un modello che cambierà in meglio quelli che sono gli attuali parametri del segmento. Con essa Fiat potrebbe portare sul mercato un modello elettrico ad un prezzo abbordabile ma con caratteristiche di grandissimo pregio. Insomma una vettura dal rapporto qualità prezzo molto interessante ma con caratteristiche di livello superiore a quelle a cui Fiat ci ha abituati fino ad ora.

La nuova Fiat Panda sorgerà sulla piattaforma STLA Small e beneficerà di tutte le nuove tecnologie di cui dispongono le vetture di Stellantis. L’auto che forse sarà prodotta in Serbia, potrebbe dunque rappresentare un modello di grande impatto sul mercato che permetterebbe alla principale casa automobilistica italiana di conquistare preziose quote di mercato in un segmento abbandonato troppo in fretta nel 2018 quando uscì di scena in maniera definitiva Fiat Punto. Proprio a questo modello in parte la nuova Panda potrebbe strizzare l’occhio cercando di conquistare coloro che in seguito all’addio del celebre modello si sono un po’ allontanati dalla casa torinese.

Nuova Fiat Panda

A proposito della nuova Fiat Panda, certamente da qui a fine anno trapeleranno nuovi importanti dettagli che ci aiuteranno a capire cosa aspettarci da questo atteso modello destinato a far parlare di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori per un lungo periodo.