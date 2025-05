Stellantis annuncia cambiamenti importanti alla sua organizzazione in India

Stellantis India ha annunciato oggi cambiamenti strategici nei suoi ruoli dirigenziali senior per promuovere la crescita e l’efficienza aziendale. La decisione strategica mira ad allineare la struttura di leadership agli obiettivi a lungo termine, promuovere l’agilità e coltivare una cultura di collaborazione e innovazione, mentre Stellantis si prepara a lanciare Leapmotor in India e a rafforzare i marchi Citroën e Jeep India.

Stellantis accelera la crescita in India annunciando cambiamenti alla sua struttura

Con la riorganizzazione dei ruoli, Kumar Priyesh, Business Head e Direttore dei Marchi Automotive di Stellantis India, sarà responsabile del Retail Business, che include le vendite e lo sviluppo della rete per i marchi Jeep e Citroën, nonché per il prossimo lancio di Leapmotor. Per il portafoglio marchi in espansione di Stellantis, la sua vasta esperienza e la sua leadership saranno cruciali per garantire un’esperienza cliente fluida e migliorata.

Inoltre, Shishir Mishra, Business Head e Direttore – Partnership Strategiche e Business Istituzionale di Stellantis India, guiderà il business istituzionale, le partnership strategiche, i servizi di mobilità, le auto usate e le soluzioni finanziarie e assicurative per tutti i marchi. La sua competenza strategica giocherà un ruolo fondamentale nel progresso della strategia di mobilità di Stellantis e nell’offerta di soluzioni innovative ai nostri partner commerciali.

Shailesh Hazela, attuale CEO e Managing Director di Stellantis India, continuerà a ricoprire un ruolo fondamentale nella guida strategica dell’azienda nel subcontinente. La sua leadership sarà decisiva nel portare avanti la visione e gli obiettivi di lungo termine di Stellantis, assicurando che le operazioni in India restino perfettamente allineate alle linee guida globali del gruppo. Allo stesso tempo, Hazela lavorerà per adattare in modo efficace la strategia globale alle particolarità e alle esigenze del mercato locale, sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

Questo recente riallineamento a livello dirigenziale rappresenta una conferma del forte impegno di Stellantis nei confronti del mercato indiano, considerato tra i più promettenti a livello internazionale. L’obiettivo dichiarato è garantire risultati d’eccellenza, promuovere l’innovazione tecnologica e sostenere una crescita sostenibile e costante nel tempo. La presenza di un leader con profonda conoscenza del contesto economico e industriale locale rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda e testimonia la volontà del gruppo di consolidare le proprie attività in India, trasformandole in un punto di riferimento per la produzione, lo sviluppo e la mobilità del futuro.