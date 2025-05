Stellantis: ad aprile 2025 è leader del mercato delle auto elettriche in Spagna

Stellantis ha chiuso il mese di aprile 2025 in Spagna con 1.563 veicoli completamente elettrici immatricolati (autovetture e veicoli commerciali), pari a una quota di mercato del 20,9%. Cifre che posizionano l’azienda al vertice della classifica di questo mercato per un altro mese. Anche quest’anno Stellantis è leader di mercato con 5.111 immatricolazioni e una quota di mercato del 17,6%.

In Spagna Stellantis guida il mercato delle auto elettriche e anche quello dei veicoli commerciali elettrici

Stellantis commercializza in Spagna un’ampia gamma di modelli 100% elettrici, dei suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, che coprono praticamente tutti i segmenti di mercato, dalle city car compatte ai SUV, berline, fuoristrada e supercar. Uno su cinque veicoli di questo tipo venduti nel nostro Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis,

Stellantis è leader anche nel mercato delle autovetture 100% elettriche ad aprile, con 1.320 immatricolazioni e una quota del 19,3%. Anche quest’anno è leader con 4.089 immatricolazioni e una quota di mercato del 15,7%. Inoltre, i modelli Citroën ë-C3 e Peugeot E-2008 (prodotti nello stabilimento di Vigo) sono tra le 10 autovetture 100% elettriche più vendute in Spagna finora nel 2025.

Allo stesso modo, Stellantis si conferma leader indiscusso nel competitivo mercato dei veicoli commerciali completamente elettrici, rafforzando la sua posizione con risultati di rilievo. Nel solo mese di aprile, ha raggiunto una quota di mercato pari al 37,4%, totalizzando ben 1.022 immatricolazioni, mentre da inizio anno la quota complessiva si attesta al 34,2%. Questi dati evidenziano il costante apprezzamento da parte del mercato per l’offerta di veicoli elettrici del gruppo.

Il successo di Stellantis in questo segmento è il frutto di un’attenta strategia che punta su affidabilità, innovazione e versatilità. I modelli proposti si distinguono per la loro capacità di adattarsi a un’ampia gamma di esigenze operative, diventando strumenti ideali non solo per le imprese e i professionisti che necessitano di soluzioni efficienti per il lavoro quotidiano, ma anche per i clienti privati attenti alla sostenibilità e alla mobilità urbana. L’attenzione del gruppo verso la transizione energetica e la continua evoluzione della gamma contribuiscono a rafforzare la leadership nel settore, dimostrando come Stellantis stia guidando con successo il cambiamento verso un trasporto commerciale più pulito, tecnologicamente avanzato e orientato al futuro.