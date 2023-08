Alfa Romeo e Fiat in India? Stellantis ci pensa seriamente

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, sta valutando di reintrodurre il marchio Fiat e lanciare il marchio Alfa Romeo nel mercato indiano, secondo un report di un media indiano. Il gruppo, che in quel paese commercializza anche i marchi Jeep e Citroën, ha recentemente annunciato i suoi piani strategici per l’India, sottolineando l’importanza del paese come mercato chiave e hub di approvvigionamento.

Fiat, che ha una lunga storia in India, ha cessato le vendite dei suoi modelli nel 2019, a causa della bassa domanda e della mancanza di investimenti. Tuttavia, il marchio potrebbe tornare con una nuova gamma di prodotti basati sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform) di Stellantis, che è adatta per i segmenti B e C. Billy Hayes, vicepresidente senior per l’India e la regione Asia-Pacifico di Stellantis, ha affermato che mentre l’attenzione rimane sul lancio di nuovi modelli sotto gli stendardi Jeep e Citroen, persistono valutazioni riguardanti altri marchi.

Alfa Romeo e Fiat potrebbero arrivare in India

“C’è ancora molto amore per Fiat in India e stiamo ancora supportando i clienti Fiat. Non si tratta solo di Fiat, stiamo considerando altri marchi come Alfa Romeo contemporaneamente. Mentre Jeep e Citroen sono la nostra priorità, le discussioni non si fermano mai attorno ad altri marchi. Abbiamo bisogno per capire cosa è più appropriato per questo mercato man mano che si evolve”, ha aggiunto.

Alfa Romeo, invece, è un marchio premium che non è mai stato presente in India, ma che potrebbe sfruttare la crescente domanda di auto di lusso nel paese. Il marchio italiano potrebbe proporre i suoi modelli recentemente rinnovati, come la Giulia, una berlina sportiva, e la Stelvio, un SUV medio. Entrambi i modelli sono basati sulla piattaforma Giorgio di Stellantis, che è condivisa anche con alcuni modelli Maserati. Alfa Romeo potrebbe anche lanciare, la Tonale, il SUV che ha debuttato nel 2022.

La decisione finale su Fiat e Alfa Romeo dipenderà da diversi fattori, tra cui la fattibilità economica, la domanda del mercato, la normativa ambientale e la rete di distribuzione. Stellantis ha già dichiarato di voler aumentare la sua quota di mercato in India dallo 0,6% attuale al 5% entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo punta a rafforzare i suoi due marchi esistenti, Jeep e Citroën, che hanno già lanciato o annunciato diversi nuovi modelli per il mercato indiano.

Jeep ha recentemente introdotto la nuova generazione del Compass, il suo modello di punta in India, che è prodotto localmente nella fabbrica di Ranjangaon. Il marchio americano ha anche annunciato il lancio del Meridian, un SUV a sette posti basato sul Compass, e del Grand Cherokee L, un SUV di lusso a tre file di sedili. Inoltre, Jeep prevede di portare in India anche il Wrangler 4xe, una versione ibrida plug-in del suo iconico fuoristrada.

Citroën ha debuttato in India quest’anno con il C5 Aircross, un SUV medio importato dall’Europa. Il marchio francese ha anche svelato il suo secondo modello per il mercato indiano, il C3, un crossover compatto progettato e prodotto localmente nella fabbrica di Thiruvallur. Il C3 sarà il primo modello della gamma C-Cubed di Citroën, che comprende tre modelli destinati ai mercati emergenti come l’India.

Stellantis ha investito oltre un miliardo di euro nelle sue operazioni indiane dal 2015, dimostrando il suo impegno a lungo termine per il paese. Il gruppo ha anche affermato di voler sfruttare le competenze locali in materia di ingegneria e sviluppo software per supportare i suoi progetti globali. L’India è infatti uno dei principali hub ICT (Information and Communication Technology) e digitali di Stellantis. Vedremo dunque se in futuro Alfa Romeo e Fiat saranno protagoniste in India in futuro.