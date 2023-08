Veicoli storici: firmato il decreto attuativo per le targhe originali

Nel panorama dei veicoli storici, l’Italia ha compiuto un passo decisivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via al decreto attuativo per la legge 178 del 30 dicembre 2020, delineando una nuova era per gli appassionati di motorismo storico.

Con la firma del Ministro Matteo Salvini avvenuta il 4 agosto, è stata ufficializzata la facoltà di assegnare le targhe di circolazione originale per i veicoli storici e collezionistici. Il decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (forse oggi) e diverrà applicabile dal 76° giorno successivo.

Veicoli storici: Salvini firma il decreto per l’assegnazione delle targhe originali

Questa azione determinante rende possibile la completa originalità dei veicoli di interesse storico, identificati attraverso il Certificato di Rilevanza Storica, come definito dall’art. 60 del Codice della Strada. Il costo del rilascio della targa storica sarà di 549 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.

L’iniziativa, perseguita con tenacia dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e altri attori del settore, è stata definita con precisione nel decreto attuativo. Ogni proprietario interessato dovrà presentare la richiesta presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile.

Le domande potranno essere presentate per i veicoli radiati d’ufficio o per esportazione, reimmatricolati o di origine sconosciuta, a condizione che siano muniti di Certificato di Rilevanza Storica.

Le parole di Salvini e Alberto Scuro

Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per la conclusione di questo iter, sottolineando l’efficace collaborazione tra i vari dipartimenti coinvolti. Anche Alberto Scuro, presidente dell’ASI, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa per gli appassionati, ringraziando la sensibilità dimostrata dalla politica e dal Ministro Salvini in particolare.

Questo passaggio storico nel settore dei veicoli storici rappresenta un momento chiave per tutti gli appassionati. Ora, più che mai, la legge agisce in favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio automobilistico storico italiano.