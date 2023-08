Modena Cento Ore 2023: tutto pronto per l’evento adrenalinico

Scoprite la passione e l’adrenalina nell’edizione 2023 di Modena Cento Ore, un evento rivoluzionario nel calendario automobilistico italiano, che avrà luogo dal 9 al 14 ottobre. Quest’anno, l’evento parte dal pittoresco Argentario, offrendo ai partecipanti l’opportunità di attraversare le storiche terre degli Etruschi e raggiungere il primo dei circuiti automobilistici in programma: l’Autodromo di Vallelunga.

Per offrire un’esperienza di gara equa e competitiva, il Modena Cento Ore 2023 presenterà quattro prove in pista, ospitate su circuiti unici e vari come Mugello, Modena, Magione e Vallelunga. In aggiunta, ci saranno nove gare in salita su percorsi segreti con strade chiuse al traffico, allo scopo di garantire a tutti gli stessi termini di competizione, senza la possibilità di prove o allenamenti nei giorni precedenti.

Modena Cento Ore 2023: l’edizione di quest’anno si svolge dal 9 al 14 settembre

Uno degli aspetti più eccitanti della manifestazione è la sua capacità di creare un’atmosfera avvincente attraverso i lunghi tragitti. Rispettare i tempi di trasferimento permette ai partecipanti di scoprire la bellezza senza tempo delle città e dei piccoli centri ricchi di storia, risalenti all’era del Medioevo e del Rinascimento italiano.

Le iscrizioni per Modena Cento Ore 2023 si chiuderanno il 15 settembre 2023. Per tutti i dettagli e ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Web ufficiale dedicato all’evento.

Leggi anche: Produzione auto in Italia: a giugno c’è stata una crescita del 32,7%

Di seguito riportiamo il programma completo dell’edizione 2023:

Lunedì 9 ottobre. Monte Argentario

– 10:00-13:00 Accrediti e Verifiche presso Argentario Golf & Wellness Resort

– 14:00-17:00

– 19:00 Aperitivo con vista sull’Argentario

– 19:45 Briefing piloti

– 20:15 Serata inaugurale presso Argentario Golf & Wellness Resort

– Pernottamento all’Argentario

Martedì 10 ottobre. Prima Tappa

– Trasferimento libero a Vallelunga, partenza convogli da Orbetello con scorta della Polizia Stradale

– 09:30 Autodromo di Vallelunga – Prove libere, qualifiche e gare

– 12:00 Pranzo lungo il percorso, nell’antica Etruria

– 14:00 Prova Speciale 1

– 14:30 Passaggio nel centro storico di Viterbo, antica città papale

– 15:00 Passaggio nel centro storico di Montefiascone, città medievale

– 15:30 Coffee-break sul lungolago di Bolsena

– 16:30 Prova Speciale 2

– 17:30 Arrivo di Tappa e “Apericena” sul mare di Porto Santo Stefano

– Pernottamento all’Argentario

Mercoledì 11 ottobre. Seconda Tappa

– 08:00 Partenza dalla Laguna di Orbetello

– 08:30 Prova Speciale 3

– 10:00 Prova Speciale 4

– 10:30 Coffee-break nella selvaggia natura del Monte Amiata

– 11:30 Passaggio nel centro storico di Montalcino, celebre città del Brunello e del Rosso di Montalcino

– 11:45 Passaggio nel centro storico di San Quirico d’Orcia, valle dei famosi cipressi

– 12:00 Passaggio nel centro storico di Pienza, patria del Pecorino toscano

– 13:00 Arrivo all’Autodromo di Magione e pranzo

– 14:30 Autodromo dell’Umbria – Prove libere e gare

– 17:30 Arrivo di Tappa a Perugia, capitale del Jazz e del cioccolato

– 19:45 Serata nel cuore di Perugia, con l’affascinante atmosfera del XIII° Secolo

– Pernottamento a Perugia

Giovedì 12 ottobre. Terza Tappa

– 08:00 Partenza da Perugia

– 08:45 Prova Speciale 5

– 09:45 Coffee-break nel borgo di Bibbiena, cuore del Casentino

– 10:30 Prova Speciale 6

– 11:45 Passaggio nel centro storico di Scarperia, al cospetto del Palazzo dei Priori

– 12:00 Arrivo e pranzo al Mugello Circuit

– 14:00 Mugello Circuit – Prove libere e gare

– 17:00 Parc Fermè delle vetture in circuito. Trasferimento dei partecipanti, con navetta, dall’Autodromo a Firenze

– 20:30 Gala Soirèe nel cuore rinascimentale di Firenze

– Pernottamento a Firenze

Venerdì 13 ottobre. Quarta Tappa

– Partenza da Firenze in trasferimento con navetta al Mugello

– 09:00 Partenza dal Mugello Circuit

– 09:15 Prova Speciale 7

– 09:45 Coffee-break a Firenzuola, borgo dell’appennino tosco-romagnolo

– 10:30 Prova Speciale 8

– 11:00 Prova Speciale 9

– 12:00 Pranzo ai piedi del Castello di Villanova

– 15:30 Autodromo di Modena – Super Prova Speciale

– 17:00 Arrivo finale a Modena con cerimonia di premiazione sul palco di fronte a Palazzo Ducale

– 20:30 Serata conclusiva nel cuore di Modena, città dei motori

– Pernottamento a Modena

Sabato 14 ottobre

– Relax e arrivederci al 2024