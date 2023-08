Alfa Romeo Junior: anche il Biscione avrà la sua Citroen Ami?

Julien Jodry del sito francese Auto-moto ha immaginato Alfa Romeo Junior in un render. Si tratta della Citroen Ami della casa automobilistica del Biscione. L’autore di questa creazione digitale ipotizza che anche lo storico marchio milanese in futuro possa provare ad emulare la stessa scelta fatta da Opel e Fiat visto l’enorme successo della piccola auto francese. In effetti questa possibilità non sembra poi essere così remota anche se al momento sono altre le priorità del brand premium del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo Junior: dopo Fiat anche il Biscione avrà la sua Citroen Ami?

Il risultato è questa Alfa Romeo Junior che come le altre microcar di Stellantis, tra cui la stessa Fiat Topolino, qualora arrivasse sul mercato avrebbe una velocità massima di 45 km/h e circa 70 km di autonomia. Questo senza dimenticare che in base alle ultime voci di corridoio nei prossimi mesi, nei prossimi mesi Citroen Ami potrebbe avere una variante più versatile che potrebbe raggiungere gli 80 km/h di velocità massima.

Ovviamente al momento sembra essere molto difficile che la casa automobilistica del Biscione possa avere in mente di lanciare sul mercato una Alfa Romeo Junior. Bisogna però riconoscere che il tentativo di immaginare una vettura di questo tipo è davvero ben riuscito. Effettivamente se ci fosse l’intenzione da parte di Alfa Romeo di lanciare una vettura di questo tipo sul mercato, avvicinando al marchio anche i 14enni, siamo sicuri che sarebbero proprio queste le sue sembianze.

Per il momento però sembrano altre le priorità di Alfa Romeo. Prima di pensare a veicoli come questa Alfa Romeo Junior il Biscione è impegnato nel lancio di altri modelli ben più importanti a cominciare dal SUV di segmento B che debutterà nel corso del prossimo anno e che sarà prodotto a Tychy in Polonia. Questa auto sarà la prima Alfa Romeo elettrica nella storia. A seguire arriveranno le nuove Giulia e Stelvio e poi nel 2027 un’ammiraglia. Sono queste al momento le auto previste per il rilancio del Biscione ma successivamente sono attesi ulteriori modelli.