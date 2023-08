Lancia: oggi parte la nuova brand experience del marchio

Lancia si sta reinventando grazie all’impegno e alla professionalità della sua rete di concessionarie. La nuova corporate identity Lancia è già stata implementata in 40 showroom sparsi in 13 regioni italiane, un risultato significativo destinato a crescere ancora.

Luca Napolitano, CEO del brand di Stellantis, prevede che entro settembre le concessionarie rinnovate saranno 50, fino a toccare quota 100 entro la fine dell’anno. L’obiettivo è di coprire completamente la rete entro aprile 2024.

Lancia: la nuova corporate identity del brand continua ad arrivare in tutti gli showroom

Il Rinascimento di Lancia, come l’azienda si riferisce a questo periodo di trasformazione, sta creando molta eccitazione e partecipazione. A soli un mese dalla sua apertura, Casa Lancia – un canale di comunicazione esclusivo per i dealer – ha visto una percentuale molto alta di venditori certificati.

Lo storico costruttore di Torino sta cercando di essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo e Napolitano ha ringraziato i concessionari e i venditori italiani per il loro ruolo come ambasciatori in questo Rinascimento.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, si è detto orgoglioso di far parte di questa squadra e di questo progetto ambizioso che porterà il brand di Stellantis nel mondo premium nel Vecchio Continente. In ogni concessionaria Lancia sono stati creati spazi dedicati che riflettono pienamente i valori dell’azienda.

Lancia ha inaugurato sei mesi fa uno showroom pilota a Milano, dando vita alla sua nuova corporate identity, un’identità che è ora visibile in molte altre sedi. Si basa su quattro pilastri: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo. Questi showroom, che somigliano ad eleganti salotti, espongono le auto come fossero magnifiche sculture e offrono un’esperienza premium e immersiva per i clienti.

Il numero dovrebbe salire a 100 entro la fine di quest’anno

In linea con questa nuova brand experience, la casa automobilistica torinese ha introdotto Casa Lancia. I concessionari che adottano la nuova corporate identity sono chiamati infatti Casa Lancia, una piattaforma che sottolinea l’importanza di questa community per il Rinascimento del brand e consente un confronto trasparente e diretto tra i venditori e Luca Napolitano.

Attualmente, i primi 40 concessionari italiani ad implementare la nuova corporate identity Lancia sono distribuiti in 13 regioni. Con una presenza diffusa in tutto il territorio, queste sedi si aspettano di essere 100 entro la fine del 2023.

Inoltre, Lancia prevede di implementare la sua nuova corporate identity fuori dall’Italia a partire dal primo trimestre del prossimo anno. Tale transizione coinvolgerà circa 70 punti vendita in 70 principali città europee, combinando modalità di acquisto digitali e fisiche per offrire al cliente un’esperienza di acquisto premium.

La strada intrapresa dal costruttore torinese è chiara e determinata, con un ambizioso piano di espansione per una rinnovata e brillante presenza nel mercato premium europeo. L’entusiasmo è alto e i risultati già visibili sono promettenti per il futuro del produttore torinese.