Peugeot 208 2024: avvistate le versioni Allure, Style e Griffe

Peugeot rimane alquanto riservato riguardo i dettagli del lancio della sua Peugeot 208 2024 per il mercato brasiliano. Nonostante ciò, alcune indiscrezioni hanno rivelato che ci saranno diverse innovazioni da parte del costruttore francese per quest’anno, con tre versioni turbo in attesa di debutto.

Protagonista di questi lanci sarà la Peugeot 208 Turbo Flex T200 2024 nella versione Allure, che – a parte l’assenza del badge T200 sulla coda – non subirà alcuna modifica estetica, inclusi i cerchi. Questa versione sarà praticamente identica a quella attualmente in fase di test.

Peugeot 208 2024: in Brasile sono stati avvistati diversi prototipi del nuovo modello

Per quanto riguarda l’equipaggiamento di serie, la 208 2024 avrà un motore turbo flex T200 da 1 litro, accompagnato da una serie di comfort come aria condizionata, direzione elettrica, alzacristalli elettrici su tutte le portiere, sistema di allarme e sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici. Si avrà anche l’aggiunta di cerchi in lega da 16” e di altri accessori.

In termini di sicurezza, la 208 Allure Turbo Flex T200 2024 si distingue per quattro airbag (due anteriori e due laterali), controllo di trazione e stabilità, assistente di avvio in salita, sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini per bambini, tra gli altri dispositivi.

La Peugeot 208 T200 Style 2024 manterrà l’equipaggiamento della versione base con Firefly 1.0, aggiungendo al suo pacchetto caratteristiche come gruppi ottici Full LED, cerchi in lega da 17”, maniglie delle portiere a tinta unita e calotte degli specchietti retrovisori esterni e striscia posteriore in nero lucido.

Altri plus includono tetto panoramico, caricatore wireless per smartphone compatibili, sistema Visiopark (sensori di parcheggio + telecamera posteriore a 180°) e sedili con cuciture speciali.

La variante Griffe T200 2024, invece, sarà dotata di serie di volante rivestito in pelle, caricatore wireless per smartphone, aria condizionata digitale, sedili in pelle, retrocamera, sensori di parcheggio posteriori, fari Full LED, cruscotto digitale, sensori crepuscolare e pioggia, sei airbag, tetto panoramico, allarme di collisione con frenata d’emergenza, commutazione automatica dei fari, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevatore di stanchezza e allarme di permanenza in corsia.

Infine, il cuore pulsante della Peugeot 208 2024 sarà il motore turbo flex da 1 litro, capace di erogare una potenza di 125 CV a 5750 g/min e una coppia massima di 200 Nm a 1700 g/min con benzina.

Alimentato con etanolo, la potenza sarà aumenta a 130 CV a 5750 g/min, mantenendo la stessa coppia di 200 Nm a 1700 g/min. Il propulsore sarà affiancato da un cambio automatico CVT che simula 7 marce virtuali.