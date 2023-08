Jeep Commander SRT: beccato un prototipo della versione sportiva con Hurricane

In arrivo il nuovo Jeep Commander SRT? Questo progetto potrebbe diventare realtà dato che il motore turbo Hurricane da 2 litri sembra destinato ad essere accoppiato con il SUV a sette posti di Jeep venduto in Brasile, come riportato da diverse indiscrezioni.

Una recente scoperta fatta da fca_fan_brazil ci mostra un particolare Commander semi-camuffato (forse nella variante SRT) destinato al mercato brasiliano ed equipaggiato con il motore GME 2.0, lo stesso montato sulla Wrangler con specifiche brasiliane. Il prototipo è stato avvistato mentre era parcheggiato.

Jeep Commander SRT: il SUV a sette posti potrebbe ricevere una versione sportiva

Nonostante possa essere alimentato da questo propulsore, il design dei cerchi montati sul presunto Commander SRT non sembrano avere un design sportivo e sono probabilmente parte di un camuffamento per non attirare troppo l’attenzione. Tuttavia, è plausibile che un Commander SRT (o SRT4) possa sfoggiare un set di cerchi più appariscente, potenzialmente in nero lucido.

Nel contesto di un veicolo con carrozzeria a sette posti, il Jeep Commander SRT potrebbe essere visto come l’erede spirituale del Dodge Journey, non solo per il Brasile ma anche per gli Stati Uniti. Al momento, non ci sono ancora piani ben precisi per la produzione del Commander in Messico, destinato al mercato americano, come avviene per la Compass.

Il motore Hurricane riesce a produrre ben 272 CV di potenza

Tuttavia, con una potenza di 272 CV e una coppia massima di 400 Nm, accoppiata con un cambio automatico a 9 velocità e con trazione integrale permanente, il nuovo Commander SRT si posizionerebbe perfettamente come sostituto del longevo crossover di Dodge, combinando ottime performance con un approccio premium.

Considerando che il Ram Rampage sfrutta ampiamente il motore GME, le opportunità per il produttore americano nella regione sono significative, poiché potrebbero essere diversi i modelli che adottano questo powertrain.

Uno dei candidati potrebbe essere la Jeep Compass SRT, dotata della stessa meccanica ma con un carattere ancora più sportivo grazie alle dimensioni ridotte, associato ad una potenza notevole. Malgrado sia difficile immaginare il Renegade con questa motorizzazione, non è da escludere del tutto, dato che condivide la stessa piattaforma con tutti i modelli appena menzionati.