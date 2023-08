Garavini Perenne: la nuova vita dell’Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 4C compie 10 anni nel 2023 e per celebrare questo importante anniversario, la storica carrozzeria Garavini di Torino ha presentato un progetto speciale, realizzato in collaborazione con gli studenti del master in Transportation Design dello IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design). Si tratta della Garavini Perenne, una reinterpretazione della sportiva del Biscione che si ispira alla tradizione italiana dell’eleganza e dello stile, ma anche all’innovazione e all’artigianato di alta qualità. La Garavini Perenne è un’auto sportiva con carrozzeria targa, che mantiene il telaio in fibra di carbonio e il motore centrale della 4C, ma ne modifica profondamente l’aspetto estetico, rendendolo più armonioso e raffinato.

Garavini Perenne: ecco l’omaggio ai 10 anni di Alfa Romeo 4C

Il design della Garavini Perenne riprende alcuni elementi distintivi della Alfa Romeo 6C 1750, una delle vetture più iconiche della casa di Arese, che negli anni ’30 fu protagonista della Dolce Vita italiana. Tra questi, spiccano i fari a LED circolari, il cofano bombato con le prese d’aria laterali, il tetto panoramico removibile, lo spoiler posteriore integrato e i cerchi in lega dal disegno classico.

L’obiettivo del progetto è quello di creare una vettura unica, che esprima la passione per l’automobilismo. Il progetto è stato svelato al pubblico in anteprima al Poltu Quatu Classic, il concorso d’eleganza per auto d’epoca che si tiene nella Costa Smeralda, dove è stata esposta l’auto “donatrice”, ricoperta da un wrapping mimetico.

La Garavini Perenne è frutto della collaborazione tra la carrozzeria Garavini e lo IAAD, che hanno coinvolto i giovani studenti del master in Transportation Design nella realizzazione del concept. La carrozzeria Garavini è una realtà storica di Torino, fondata nel 1919 da Giuseppe Garavini e specializzata nella produzione di carrozzerie su misura per le più prestigiose case automobilistiche italiane.

Oggi, la carrozzeria è guidata da Luca Babbini, un giovane imprenditore con esperienza nell’ambito della ricerca e sviluppo per diverse industrie, in particolare dell’automotive. La Garavini Perenne sarà realizzata a grandezza naturale nei prossimi mesi e sarà presentata ufficialmente al pubblico. Si tratterà di un modello davvero destinato a entrare nella storia dell’automobilismo italiano. In tutto ne dovrebbero essere realizzate 15 unità.