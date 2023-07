Il successo di Peugeot 208 e Fiat Cronos rafforza Stellantis come leader in Argentina

Stellantis è l’azienda automobilistica che ha prodotto il maggior numero di veicoli durante la prima metà dell’anno in Argentina grazie alle oltre 88.000 unità prodotte negli stabilimenti di Ferreyra (Córdoba) e El Palomar (Buenos Aires). Dopo aver completato uno storico anno 2022, la divisione del gruppo in Argentina completa il primo semestre del 2023 con nuove pietre miliari per riconfermare la sua leadership. Le unità produttive di Ferreyra ed El Palomar hanno registrato record di produzione nel mese di giugno e continuano a generare nuovi traguardi rispettivamente con i loro modelli Fiat Cronos e Peugeot 208.

Stellantis leader nelle vendite e nella produzione in Argentina grazie al successo di Peugeot 208 e di Fiat Cronos

Le oltre 88.000 unità prodotte congiuntamente durante la prima metà del 2023 posizionano oggi Stellantis come il più grande produttore di veicoli in Argentina. La Peugeot 208 di produzione nazionale, da sempre tra le auto più vendute sul mercato argentino, è stata recentemente incoronata vettura più venduta del mese di giugno.

La Fiat Cronos è il veicolo più scelto dagli argentini dalla fine del 2020 e rimane il best seller nel volume accumulato dell’attuale 2023. Questa TOP 1-2 è motivo di orgoglio per Stellantis non solo dal punto di vista commerciale, ma anche perché sono i modelli con la maggiore integrazione di parti nazionali (48% Fiat Cronos e 42% Peugeot 208).

Stellantis è il gruppo di vendita leader nel mercato automobilistico argentino dal 2021, anno in cui il gruppo è stato creato a livello mondiale e che in Argentina comprende i marchi Citroën, DS, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram.

Stellantis continua a guidare il mercato argentino. I sei marchi insieme raggiungono le 70.000 unità vendute, raggiungendo una quota di mercato del 31%, tra cui spiccano: Le due auto più vendutecon Peugeot 208 e Fiat Cronos. Il marchio DS continua a rinnovare la propria gamma, posizionando commercialmente i suoi modelli DS 4 e DS 7 nella TOP3 delle vendite all’interno del segmento premium.

Sempre a proposito di Stellantis in Argentina, Jeep tiene testa alla sua offerta di SUV con Renegade e Commander al secondo posto nei rispettivi segmenti. Citroën mantiene la sua strategia con la quale cercherà di ottenere una crescita delle vendite del 30% al di fuori dell’Europa con la già presentata C3 e il prossimo modello recentemente svelato: la Nuova C3 Aircross. Ram ha recentemente presentato il suo nuovo modello Rampage, un pick-up progettato e sviluppato nella regione.