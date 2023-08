Opel Connect: debuttano tre nuovi pacchetti di servizi per i clienti del brand

Opel permette di mettersi al volante delle sue vetture con tranquillità, sfruttando una serie di tecnologie innovative. Pioniere nel campo dell’accessibilità e della praticità, il brand tedesco sta portando avanti la sua missione di garantire una guida sicura e coinvolgente per un vasto pubblico grazie a Opel Connect, dopo il lancio di diversi accessori per personalizzare la propria auto.

Connect rappresenta l’innovativo raggio d’azione del brand di Stellantis, che ha rinnovato e raggruppato i suoi numerosi servizi connessi in tre distinti pacchetti: Connect One, Connect Plus e Connect Premium. Questa rinnovata strategia consente ai clienti di sfruttare con facilità i servizi proposti dall’azienda, attivabili con pochi click attraverso l’app myOpel o lo store OpelConnect.

Opel Connect: il marchio amplia la gamma dei suoi servizi

Tra i nuovi servizi introdotti, si distingue l’EV Trip Planner – ottimizzato per le nuove vetture elettriche come l’Astra Electric e la Corsa Electric, che si affianca alla comoda funzione di comando a distanza ideale per individuare facilmente il veicolo nei parcheggi affollati. Queste offerte sono accessibili a un prezzo di lancio molto interessante per tutti gli ordini effettuati dopo il 3 luglio.

Il pacchetto Opel Connect One è l’opzione di base, con il servizio eCall per le emergenze e il servizio B-Call per l’assistenza stradale. Un solo click permette di contattare l’assistenza, che provvederà a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una diagnosi preliminare a distanza e, se necessario, ad inviare il servizio di recupero.

I conducenti possono inoltre usufruire di report dettagliati sullo stato del veicolo e sulle condizioni dei vari sistemi, compresi trasmissione, freni, pressione degli pneumatici ed elettronica di bordo grazie all’app myOpel. Il pack è incluso nell’acquisto del veicolo ed è valido per 10 anni, con i servizi eCall e B-Call attivi per tutta la durata dell’auto senza costi aggiuntivi.

Ci sono anche Plus e Premium

Con Connect Plus, il marchio tedesco offre una gamma completa di servizi per i primi sei mesi senza costi aggiuntivi, tra cui la navigazione connessa, le funzioni di controllo del veicolo tramite app e i nuovi servizi specifici per i modelli elettrici.

Tale pacchetto permette ai clienti di sperimentare i benefici dei vari servizi e di decidere se continuare a usufruirne o meno. Per un periodo limitato, chi decide di sottoscrivere un abbonamento annuale durante il periodo di prova, può usufruire di un prezzo di 60 euro all’anno o 6 euro al mese senza sistema di navigazione (anziché 80 euro/8 euro) e di 100 euro all’anno o 10 euro al mese (anziché 120 euro/12 euro) con i servizi di navigazione.

Ulteriori servizi innovativi, come il Connected Alarm, saranno introdotti entro la fine del 2023 e saranno integrati nel pacchetto Connect Premium. Con Opel Connect, la casa automobilistica tedesca dimostra ancora una volta la sua dedizione a fornire una guida sicura, appagante e accessibile a tutti.