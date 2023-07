DS Automobiles è pronta per il doppio appuntamento di Formula E a Londra

Dopo l’E-Prix di Roma, questo fine settimana, Londra si trasforma nel fulcro dell’energia elettrica, ospitando le ultime due gare della nona edizione dell’ABB FIA Formula E World Championship sul tracciato dell’ExCel. DS Automobiles sarà ovviamente presente sulla griglia di partenza con le sue due DS E-Tense FE23.

Per il terzo anno di seguito, questo singolare circuito – un ibrido unico che attraversa il centro espositivo – vedrà lottare 22 piloti per il titolo di campione del mondo. Ci si aspetta che i colpi di scena non mancheranno.

DS Automobiles: il doppio E-Prix di Londra si svolgerà presso l’ExCel

In seguito a 14 corse emozionanti disputate negli ultimi sette mesi, la casa automobilistica francese e il suo partner Penske Autosport si dirigono verso il Regno Unito attualmente in quinta posizione nella classifica dei team.

Nella classifica dei piloti, l’unico due volte campione di Formula E Jean-Eric Vergne si trova al quinto posto mentre il campione in carica Stoffel Vandoorne è 11°. DS Automobiles, con due titoli all’attivo nel 2019 e nel 2020, ha un obiettivo ben definito: chiudere la stagione nel modo più positivo possibile. Le gare si terranno sabato e domenica, con l’inizio previsto alle 18:00.

Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance, ha condiviso i suoi pensieri in vista dell’ultimo sforzo della stagione. Egli ha affermato che sono alla fine di questa nona stagione intensa, che li ha portato molte gioie ma anche lezioni preziose. Si ricorderanno del trionfo di JEV in India, della pole position di Vandoorne a San Paolo e dei podi a Cape Town e Berlino.

Allo stesso tempo, ci sono stati momenti difficili che li hanno resi più forti e determinati per la 10ª stagione. Londra offre loro l’occasione di finire la stagione con buoni risultati e putano a salire sul podio in entrambe le classifiche. Hanno lavorato sodo per questo e si impegnano a fare del loro meglio per raggiungere l’obiettivo.

DS Automobiles ha raggiunto numeri importanti in Formula E:

101 gare disputate

4 titoli nel campionato

16 vittorie

47 podi

22 pole position

Questi numeri evidenziano l’impegno e la passione del marchio di Stellantis e di DS Penske per la Formula E e per la DS E-Tense FE23, il loro cavallo di battaglia in pista.