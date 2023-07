Fiat 600: ecco quando arriva la versione ibrida

Lo scorso 4 luglio è stata presentata ufficialmente la nuova Fiat 600. La vettura è stata svelata insieme alla nuova Fiat Topolino presso la pista del Lingotto alla presenza del Presidente di Stellantis John Elkann e del numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois. La vettura è stata svelata nella versione elettrica al 100 per cento che è la prima ad arrivare sul mercato. Di questa versione non ci sono più segreti essendo state rivelate motorizzazioni, versioni e prezzi.

Ecco quanto dovremo aspettare per vedere la nuova Fiat 600 ibrida sul mercato

Questa ovviamente non sarà l’unica versione di Fiat 600. Infatti è previsto l’arrivo sul mercato anche della versione ibrida. In tanti si stanno domandando in questi giorni quando vedremo questa versione del crossover compatto di Fiat. In base a quanto dichiarato dagli stessi dirigenti della principale casa automobilistica italiana ci sarà da aspettare ancora un po’. Infatti il debutto di questa auto dovrebbe avvenire verso la metà del prossimo anno. Dunque mancherebbe ancora poco meno di un anno prima di poter acquistare questa vettura.

Fiat 600 ibrida dovrebbe essere dotata di due nuove motorizzazioni con tecnologia HYBRID 48V. Queste due versioni del crossover saranno entrambe basate su un propulsore benzina 1.2 PureTech di ultima generazione che in un caso garantirà 100 CV nell’altro invece arriverà fino a 136 CV. I prezzi di queste due versioni del veicolo di Fiat non sono stati ancora rivelati ma siamo sicuri saranno molto più bassi rispetto alla versione elettrica che parte da 35.950 euro.

Ricordiamo inoltre che la Fiat 600 ibrida, grazie alla presenza di una batteria che si ricarica mentre l’auto è in movimento potrà funzionare per oltre il 50 per cento del tempo in cui viene impiegata in modalità totalmente elettrica con un grande risparmio di carburante. Sono in tanti coloro che aspettano questa versione e dunque dal prossimo anno siamo sicuri che le vendite di questo veicolo aumenteranno e non di poco. Vedremo dunque che novità arriveranno su questo modello nei prossimi mesi.