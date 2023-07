Ferrari: ecco come è andato il weekend della 3 Ore del Nurburgring

Mettendo in risalto le prestazioni del costruttore modenese, la Ferrari 296 GT3 n°71 di AF Corse – Francorchamps Motors ha conquistato il 12° posto nella classe Pro alla 3 Ore del Nurburgring. All’epilogo della gara, è stato Daniel Serra a guidare la prestigiosa vettura al traguardo, superando di due posizioni la n°51 dello stesso team guidata da Alessio Rovera nell’ultimo turno.

Ferrari si è distinta anche in altre classifiche: l’11ª posizione nella classe Bronze è stata conquistata della 296 GT3 di AF Corse mentre il secondo podio stagionale della categoria Pro Am è stato ottenuto da ST Racing with Rinaldi.

Ferrari: le 296 GT3 hanno affrontato la 3 Ore del Nurburgring nel weekend appena trascorso

La gara tedesca si è svolta con una temperatura di 18 °C e dell’asfalto intorno ai 20 °C, con condizioni di pista asciutta. Nonostante l’aggiornamento del BoP post-qualifiche, che ha portato a una riduzione di peso di 10 kg per le Ferrari 296 GT3 in gara, il cavallino rampante non è riuscito a ridurre il divario prestazionale con gli avversari, notato già nelle competizioni precedenti.

Nella classe Pro, la vettura n°51 – guidata inizialmente da Nicklas Nielsen – era partita in 13ª posizione. Tuttavia, un incidente in Curva 1 ha causato la perdita di secondi preziosi. La Ferrari n°71 – con Davide Rigon al volante – è partita in 21° posizione, distinguendosi con un’ottima performance che la ha mantenuta stabilmente nella top 15.

Al primo cambio di piloti, Antonio Fuoco ha preso il posto di Rigon e Robert Shwartzman ha sostituito Nielsen. Fuoco ha dimostrato un’ottima padronanza della sua auto da competizione, passando poi il testimone a Serra a 50 minuti dal termine. La stessa strategia è stata adottata dal team n°51.

Al termine dei 92 giri, la 296 GT3 guidata da Serra ha tagliato il traguardo in 12ª posizione di classe (14ª in assoluto), distanziata di 1:21.675 dalla Mercedes n°88 vincitrice. Rovera, al volante della gemella, si è classificato 14° (22° in assoluto).

Nel frattempo, la Ferrari 296 GT3 n°52 di AF Corse – al suo debutto nella Endurance Cup – ha conquistato l’11ª posizione in classe Bronze, classificandosi 36ª in assoluto. Andrea Bertolini ha guidato la vettura nell’ultima ora, rafforzando la posizione della squadra.

Nella categoria Pro Am, il team ST Racing with Rinaldi ha ottenuto un terzo posto con Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Jon Miller alla guida della 296 GT3 n°38, ottenendo il loro secondo podio dopo quello conquistato alla 1000 Km del Paul Ricard con la 488 GT3 Evo 2020.

In attesa del prossimo appuntamento del GT World Challenge Europe – Endurance Cup, previsto per l’1° ottobre a Barcellona, Ferrari continua a dimostrare la sua competitività sulla scena internazionale.