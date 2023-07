Citroen C3 X: un video mostra il suo design

Nuova Citroen C3 X secondo alcuni potrebbe essere il nome definitivo per la nuova ammiraglia che la casa automobilistica francese ha intenzione di lanciare a breve in mercati emergenti quali America Latina e India. Di questo modello nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato numerosi immagini spia dei prototipi avvistati sulle strade di mezzo mondo. Grazie a queste foto è stato possibile farsi un’idea di come questa auto potrebbe essere e di quali caratteristiche estetiche potrebbe disporre.

Ecco come potrebbe apparire la futura Citroen C3 X

Nuova Citroen C3 X sarà una sorta di mix tra una berlina e un crossover di segmento C dalle forme particolarmente accattivanti che dovrebbe assumere le sembianze di un SUV coupé. La C3 X sarà la terza offerta di Citroen ad essere costruita sulla piattaforma modulare CMP specifica per l’India e il Sud America, dopo la berlina C3 e l’imminente SUV C3 Aircross. Con quest’ultimo modello dovrebbe avere in comune molte cose dal punto di vista estetico. Il gruppo propulsore sarà lo stesso degli altri modelli Citroen C3: un motore turbo benzina da 110 CV, 1,2 litri abbinato a un cambio manuale e molto probabilmente anche automatico. La casa automobilistica svilupperà anche una versione elettrica, simile all’e-C3 e anche l’imminente e-C3 Aircross che è in cantiere.

Questa berlina dallo stile unico potrebbe essere chiamata Citroen C3 X Fastlounge al momento del lancio. Avrà all’incirca la stessa lunghezza della C3 Aircross. Le luci posteriori avranno una forma propria e il design del cofano del bagagliaio sarà unico. Il modello avrà proprio nella parte posteriore il principale punto di differenziazione e personalità rispetto ai suoi fratelli di piattaforma, poiché i lati e la parte anteriore avranno diversi elementi visivi simili. In termini di dimensioni, si ipotizza che sia lungo circa 4,40 metri e con un passo di 2,67 metri condiviso con la C3 Aircross. Il passo di soli 2,54 m della C3 hatchback non dovrebbe essere adottato. L’aspettativa è di offrire ampio spazio interno e bagagliaio generoso. In pratica la ricetta sarà la stessa seguita da Fiat con la sua famosa Fastback.

A proposito della nuova Citroen C3 X, qui vi mostriamo un video pubblicato su YouTube nelle scorse ore sul canale Mahboub1 che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo quando finalmente sarà lanciato sul mercato. Ricordiamo infine che in Europa al momento non è previsto il debutto di questa auto che dunque è stata pensata solo ed esclusivamente per i mercati emergenti in cui Citroen è attualmente impegnata e dove la casa francese vuole guadagnare preziose quote di mercato.