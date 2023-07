Alfa Romeo: tanti botti in arrivo, il punto della situazione

Alfa Romeo darà presto il via ad una serie di novità molto importanti che trasformeranno radicalmente la sua gamma da qui al 2030. Si parte tra circa un mese con la nuova super car in edizione limitata che si dovrebbe chiamare Alfa Romeo 33. Ieri vi abbiamo mostrato le prime foto del volante, il debutto ufficiale di questa auto ibrida da oltre 800 cavalli avverrà il prossimo 30 agosto. Le novità per la casa automobilistica del Biscione solo però solo all’inizio.

Le novità per Alfa Romeo saranno eclatanti

Intorno alla metà del prossimo anno dovremmo finalmente fare conoscenza con la nuova entry level della gamma Ci riferiamo al nuovo SUV compatto che sarà prodotto in Polonia insieme a Fiat 600 e Jeep Avenger e che avrà in gamma la prima auto elettrica al 100 per cento nella storia dello storico marchio milanese. A settembre conosceremo il nome di questa auto che comunque sarà rispettoso della tradizione e della storia di Alfa Romeo e sarà sicuramente un nome italiano.

Nel 2025 arriverà un altro modello altrettanto fondamentale. Ci riferiamo alla nuova generazione di Giulia che sarà la prima auto del Biscione ad essere lanciata sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. L’auto che quasi certamente sarà prodotta a Cassino utilizzerà la nuova piattaforma STLA Large che promette prestazioni super in termini di potenza, velocità massima, accelerazione ma anche per quanto riguarda autonomia e velocità di ricarica. Questa auto sarà dotata anche di una versione Quadrifoglio dalle prestazioni eccezionali. Questa però potrebbe arrivare in un secondo momento.

Nel 2026 invece dovrebbe toccare alla seconda generazione di Alfa Romeo Stelvio. Il SUV infatti è stato confermato per una nuova generazione solo elettrica e sempre su piattaforma STLA Large. Il design potrebbe essere ancora più sportivo e le prestazioni potrebbero migliorare anche per la Quadrifoglio. Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia, una berlina coupé lunga quasi 5 metri elettrica al 100 per cento. Questa auto che sarà sviluppata negli Stati Uniti ma prodotta in Italia dovrebbe disporre di una versione Quadrifoglio con potenza di oltre mille cavalli accelerazione da 0 a 100 in meno di due secondi e ricarica da 0 all’80 per cento in meno di 18 minuti.

Alfa Romeo

Nel 2028 potrebbe toccare alla nuova Alfetta che tornerebbe nelle vesti di berlina coupé a coda tronca occupando il posto che un tempo era di Giulietta e affiancando il SUV Alfa Romeo Tonale. Nel 2029 potrebbe infine arrivare un E-SUV per aumentare le vendite negli USA e in Cina. Con tutti questi botti in arrivo Alfa Romeo si prepara a stare sempre più spesso al centro dei riflettori nel mondo delle auto in Italia e nel mondo.