Fiat Strada Turbo 2024 sarà svelata l’8 agosto

Fiat ha programmato per l’8 agosto il lancio di Fiat Strada Turbo 2024. Come anticipato nei mesi scorsi, il motore 1.0 Turbo Flex T200 che caratterizzerà questa versione del pickup sarà proposto nelle versioni Ranch T200 e nell’inedita Ultra T200. In Brasile nelle scorse ore c’è stato un nuovo avvistamento del modello. Il prototipo avvistato in rosso sfoggiava sul parabrezza una carta con la scritta Strada MCA ( Middle Cycle Action ) e confermava anche il motore 1.0 T 12V CVT.

Fiat Strada Turbo 2024: l’8 agosto in Brasile avverrà il suo debutto

Fiat Strada Turbo 2024 avrà il motore 1.0 Turbo Flex con 125 CV di potenza e coppia di 20,4 kgfm se alimentata a benzina e 130 CV di potenza e coppia di 20,4 kgfm con etanolo nel serbatoio. Il motore sarà collegato al cambio CVT che simula sette marce virtuali. Dal punto di vista del design, le varianti turbo del pick-up compatto della principale casa italiana disporrano di uno stile inedito ed esclusivo.

Per il restyling del pick-up Fiat si è ispirata al look del SUV Fiat Pulse, i fari ausiliari di Fiat Strada Turbo 2024 saranno praticamente gli stessi del SUV. Le luci saranno a LED. La griglia inferiore delle versioni Ranch T200 e Ultra T200 sarà la stessa con elementi in rete a nido d’ape. La forma sarà diversa e anche la dimensione cambierà divenendo più ampia.

La griglia principale, che cambia anche forma, sarà esclusiva per ogni versione, sulla Strada Turbo 2024 Ranch T200, il pezzo ha elementi a forma di alveare, ma con un’apertura più piccola tra quelli che possiamo chiamare nidi d’ape, due barre in neri sono in cima al nome del marchio sulla griglia e appena sopra una barra cromata. La griglia della Strada Turbo 2024 Ultra sarà praticamente la stessa della Ranch, ma con la presenza di alcuni elementi esclusivi, la maglia sarà a nido d’ape con aperture più grandi e il bordo della griglia sarà più prominente e più largo, come già avviene nella sorella Fiat Toro.

I fari principali, i parafanghi e il cofano invece non subiranno alcuna modifica rispetto al modello attuale. Dovrebbero trovare spazio in questa versione del pickup compatto della casa italiana inediti cerchi in lega. Nella zona posteriore, la vettura invece non dovrebbe subire alcun cambiamento estetico mantenendo le stesse luci posteriori, il cofano anteriore e il paraurti. Strada Ultra non avrà l’hard top, ma Fiat apporterà delle migliorie per migliorare la tenuta alla polvere e all’acqua.

All’interno, la rinnovata Fiat Strada manterrà l’attuale quadro strumenti, ma avrà modifiche nella parte centrale della plancia per accogliere il nuovo centro multimediale con schermo da 8 pollici. Il volante dovrebbe rimanere com’è attualmente.