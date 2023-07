Ferrari F2001b: quella guidata da Michael Schumacher è diretta all’asta

Un altro gioiello che porta la firma di Ferrari, in particolare una Ferrari F2001b, si appresta a cambiare proprietario. In passato, diverse monoposto di Formula 1 guidate dal leggendario Michael Schumacher sono state vendute, e adesso si aggiunge alla lista questa vettura, un pezzo di storia dell’automobilismo, di grande prestigio e con un passato di tutto rispetto.

La F2001b in questione sarà offerta all’asta da RM Sotheby’s. Proprio come tutte le altre monoposto F1 guidate da Schumacher, anche questa ha lasciato un’impronta importante nel mondo del motorsport.

Ferrari F2001b: RM Sotheby’s proporrà all’asta la monoposto pilotata da Michael Schumacher

La Ferrari F2001b, protagonista del nostro articolo, ha avuto un ruolo centrale nelle prime tre gare del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2002, prima di essere sostituita dalla F2002. È stata proprio questa vettura a portare il pilota tedesco alla vittoria del Gran Premio d’Australia nel 2002. Solo due settimane dopo, Schumacher si portò a casa la 150ª pole position per il brand di Maranello durante il GP della Malesia.

Nonostante fosse partito dalla pole position in questa gara, Michael Schumacher toccò Juan Pablo Montoya all’inizio della corsa e fu costretto a un pit stop improvviso per sostituire l’ala anteriore. Ciò lo relegò in 21ª posizione, da dove dovette lottare per risalire, terminando infine al terzo posto, dietro a Montoya e Ralf Schumacher.

Le F2001 (recentemente beccata sul Circuito del Mugello) e F2001b presentavano molte caratteristiche simili con i loro predecessori, condividendo lo stesso cambio e layout interno. È equipaggiata con un motore V10 aspirato da 3 litri che eroga circa 837 CV di potenza a 17.300 g/min, cifra impressionante se si considera che le vettura di Formula 1 dell’epoca pesavano solo 600 kg, ovvero 200 kg in meno rispetto alle attuali monoposto di F1.

RM Sotheby’s non ha ancora reso noto il prezzo di vendita atteso per questa Ferrari F2001b. L’anno scorso, la F2003 – con la quale Schumacher ottenne cinque vittorie in gara, tre pole position e due podi – fu venduta per 14,8 milioni di dollari.

Sebbene questa monoposto non dovrebbe raggiungere quella cifra, dato che ha all’attivo una sola vittoria, potrebbe comunque essere battuta all’asta per una cifra attorno ai 10 milioni di dollari. Ad ogni modo, questa F2001b rappresenta un altro capitolo importante nella storia di Ferrari e della Formula 1 e chiunque diventerà il suo nuovo proprietario acquisterà un pezzo di storia irripetibile dell’automobilismo.